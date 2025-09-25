En vivo Radio La Red
Policiales
Florencio Varela
Crimen
Triple crimen

El revelador testimonio del jardinero de la casa de Florencio Varela: "Me dijeron que no vaya más"

El cortador de pasto además reveló que la segunda vez que fue a trabajar le ofrecieron droga y que el sábado, luego de los asesinatos, recibió el enigmático mensaje.

Continúa la conmoción por el triple crimen de Florencio Varela tras el hallazgo de los cuerpos de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi. En ese marco habló el jardinero de la casa en donde aparecieron asesinadas los restos de las jóvenes y dijo: “El sábado me mandaron un mensaje para que no vaya más”.

El mensaje narco que los asesinos dejaron en los cuerpos de las víctimas del triple crimen en Florencio Varela (Foto: archivo)

En un testimonio recogido por A24, el jardinero de la vivienda ubicada entre las calles Río Jáchal y Chañar de la localidad de Villa Vatteone, en el partido bonaerense de Florencio Varela, destacó que “la primera vez que vine a cortar el pasto me atendió el peruano, un hombre grande y me dijo que no estaba la mujer, ya la segunda vez que vine le di mi teléfono y arreglé con la chica”.

En su relato, el joven, quien preservó su identidad, indicó cómo fue subiendo de tono su tarea: “La segunda vez que vine la chicha me tiró droga sobre la mesas, le dije que no tomaba eso, lo agarré y se la devolví, se ve que me querían probar. Después me insistía para que pase al fondo a ver el parque, pero nunca quise ir, por eso le dijo que le cortaba sólo por afuera”.

Yo la conocía a la chica cuando estaba cortando el pasto en la otra cuadra, en Materno. Ella me cruzó venía con su nene chiquito y me llevó hasta la esquina y de ahí empecé a trabajar, porque además conocía la casa porque ya había trabajado para la dueña anterior y dos meses después de eso ya me ofrecía droga”, comentó el jardinero.

El jardinero se puso a disposición de la justicia

Y luego dio un dato escalofriante del dato: “El sádaba a la noche me envió un mensaje que no vaya a cortar más el pasto, lo que me pareció raro porque me habían dicho una semana antes de que estaban cómodos en el lugar y que pensaban comprar la casa. Cuando me enteré lo que había pasado no lo podía creer”.

“Además me mandó un mensaje una vez que el marido estaba desconfiado de mí porque una vez fui a cortar el pasto y no estaba”, reconoció el jardinero quien también se puso a disposición de la justicia: “Tengo todos los mensajes guardados para quien los pida, cuando me haga falta”.

