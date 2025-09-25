Incidentes y desgarradoras imágenes en la despedida de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela. 

A su vez, en la despedida de Brenda un hombre tuvo que ser apartado y reducido por los participantes del doloroso momento. Aunque no trascendió los motivos, se pudo ver a un individuo separado del grupo que le daba el último adiós a la joven en el luctuoso momento de la sala velatorio.

La tía de Lara pidió respeto por la memoria de su sobrina

Por su parte. durante su testimonio, Karen se mostró dolida por los comentarios malintencionados que circularon en redes sociales y en el boca a boca. “No hablen mal. Ya es suficiente con todo lo que pasó. Es horrible cruzarse con todas las cosas que dicen”, advirtió.

Cerca de las 15:20, la madre de Lara y sus hermanos llegaron al velatorio. Cada uno llevó consigo un peluche que pertenecía a la adolescente asesinada, en un gesto cargado de simbolismo.

Embed

La voz del abuelo de Morena y Brenda

En la despedida de las primas, el abuelo Antonio tomó la palabra y reclamó que la causa sea llevada por la Justicia Federal, dado que sospecha de conexiones con el narcotráfico. “Hay cosas que no me cierran. Tiene que haber gente que caiga”, expresó.

Con una metáfora, comparó la investigación con una cordillera: “Siempre sacan la punta, pero la base no, porque hay intereses”. También pidió que no se haga distinción entre las víctimas: “Las tres chicas son víctimas y la justicia tiene que ser para las tres”.

El abuelo, además, cuestionó la ausencia de funcionarios y criticó la falta de acompañamiento institucional: “No me llamó nadie. Los traté de mentirosos y cobardes. No nos engañen, den la cara”. Finalmente, expresó que no tiene miedo de hablar: “Yo ya viví mi vida, pero ellas no. Les sacaron la vida”.

XPQZCOU26RELLCZ5LVIKAGX3TI El dolor de la familia de las víctimas (RS Fotos)

Un velorio atravesado por la conmoción

Durante la despedida de las primas, uno de los familiares comenzó a sentirse mal y debió ser atendido por una ambulancia en el lugar. Si bien no trascendieron detalles, se aclaró que no se trataba de una situación grave.

La jornada de velatorios en La Matanza se convirtió así en una mezcla de dolor, reclamos y homenajes, donde las familias de Lara, Morena y Brenda insistieron en que se haga justicia plena y sin diferencias.