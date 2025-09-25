En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Despedida
Florencio Varela
Dolor e indignación

Incidentes y desgarradoras imágenes en la despedida de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela

Los allegados de Lara Morena Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda del Castillo realizan el último adiós a las jóvenes que fueron asesinadas en dos velatorios simultáneos.

Incidentes y desgarradoras imágenes en la despedida de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela. 

Incidentes y desgarradoras imágenes en la despedida de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela. 
Leé también Quién es "Pequeño J", el narco peruano de 23 años que habría ordenado el triple crimen
Brenda, Morena y Lara fueron asesinadas y la policía busca a Pequeño J, el narco que habría ordenado matarlas. 

Por un lado, la familia de Morena y Brenda, primas entre sí, decidió realizar una despedida conjunta en la zona de San Justo, a la que asistieron numerosos familiares, amigos y vecinos. Según trascendió, la ceremonia comenzó a las 14 y se extendió hasta las 18.

En paralelo, el velatorio de Lara estuvo marcado por la presencia de su tía Karen, quien habló con la prensa y compartió recuerdos íntimos de su sobrina. “Le gustaban las rosas. Yo te voy a hablar de una Lara chiquita, no de este 2025. Era chiquita y se fue yendo chiquita”, expresó conmovida. La mujer relató que días antes había vuelto a verla tras dos años, y que compartieron un abrazo y una oración: Me decía que le gustaba que yo le dijera que la amaba. Esa fue la última vez que la vi.

Embed

A su vez, en la despedida de Brenda un hombre tuvo que ser apartado y reducido por los participantes del doloroso momento. Aunque no trascendió los motivos, se pudo ver a un individuo separado del grupo que le daba el último adiós a la joven en el luctuoso momento de la sala velatorio.

La tía de Lara pidió respeto por la memoria de su sobrina

Por su parte. durante su testimonio, Karen se mostró dolida por los comentarios malintencionados que circularon en redes sociales y en el boca a boca. “No hablen mal. Ya es suficiente con todo lo que pasó. Es horrible cruzarse con todas las cosas que dicen”, advirtió.

Cerca de las 15:20, la madre de Lara y sus hermanos llegaron al velatorio. Cada uno llevó consigo un peluche que pertenecía a la adolescente asesinada, en un gesto cargado de simbolismo.

Embed

La voz del abuelo de Morena y Brenda

En la despedida de las primas, el abuelo Antonio tomó la palabra y reclamó que la causa sea llevada por la Justicia Federal, dado que sospecha de conexiones con el narcotráfico. “Hay cosas que no me cierran. Tiene que haber gente que caiga”, expresó.

Con una metáfora, comparó la investigación con una cordillera: “Siempre sacan la punta, pero la base no, porque hay intereses”. También pidió que no se haga distinción entre las víctimas: “Las tres chicas son víctimas y la justicia tiene que ser para las tres”.

El abuelo, además, cuestionó la ausencia de funcionarios y criticó la falta de acompañamiento institucional: “No me llamó nadie. Los traté de mentirosos y cobardes. No nos engañen, den la cara”. Finalmente, expresó que no tiene miedo de hablar: “Yo ya viví mi vida, pero ellas no. Les sacaron la vida”.

XPQZCOU26RELLCZ5LVIKAGX3TI
El dolor de la familia de las v&iacute;ctimas (RS Fotos)

El dolor de la familia de las víctimas (RS Fotos)

Un velorio atravesado por la conmoción

Durante la despedida de las primas, uno de los familiares comenzó a sentirse mal y debió ser atendido por una ambulancia en el lugar. Si bien no trascendieron detalles, se aclaró que no se trataba de una situación grave.

La jornada de velatorios en La Matanza se convirtió así en una mezcla de dolor, reclamos y homenajes, donde las familias de Lara, Morena y Brenda insistieron en que se haga justicia plena y sin diferencias.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Despedida Florencio Varela Crimen La Matanza
Notas relacionadas
Video: los macabros hallazgos en la casa de Florencio Varela donde mataron a las tres chicas
El revelador testimonio del jardinero de la casa de Florencio Varela: "Me dijeron que no vaya más"
Fuegos artificiales: la particular despedida a Lara de la joven con la que compartió las calles como trabajadora sexual

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar