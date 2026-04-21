Incertidumbre por la tregua: EE.UU. viajó para negociar, pero la postura de Irán es un misterio

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Aunque falta el elemento fundamental. Irán aún no confirmó los nombres de los negociadores. Es más, en Islamabad, la capital de Pakistán, aún no recibieron ninguna confirmación de la partida de la delegación iraní.

Ante eso, desde la Casa Blanca se jugó una última carta de misterio: ¿iría finalmente J.D. Vance? El diario The Times of Israel dice que finalmente, la Casa Blanca corrigió esa información y confirmó que sí liderará la delegación estadounidense.

La situación se enmarca en negociaciones urgentes, a contrarreloj, ante la inminente expiración de la tregua. La primera ronda de diálogos, realizada días antes, terminó sin acuerdo tras más de 20 horas de conversaciones, aunque dejó abierta la puerta a un posible entendimiento.

En este escenario, la eventual presencia de Irán resulta clave: sin su participación, el nuevo intento diplomático corre el riesgo de fracasar antes de comenzar, en medio de una escalada que ya impacta en la seguridad regional y en los mercados energéticos globales.