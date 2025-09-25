Triple crimen en Florencio Varela: la tremenda decisión que tomaron los cuatro detenidos por los asesinatos

Lo que revelaron las autopsias

Las jóvenes habían sido vistas por última vez cuando subieron a una Chevrolet Tracker blanca cerca de una estación de servicio en Monseñor Bufano y Crovara. Horas después, sus cuerpos descuartizados fueron hallados en una vivienda de Florencio Varela.

Las autopsias, realizadas en la Morgue Judicial de Lomas de Zamora, arrojaron datos estremecedores:

Lara (15 años): le amputaron los cinco dedos de la mano izquierda y una oreja antes de degollarla.

le amputaron los cinco dedos de la mano izquierda y una oreja antes de degollarla. Brenda: fue torturada con puntazos en el cuello, golpeada en la cara y asesinada con un golpe que le provocó hundimiento de cráneo. Luego le abrieron el abdomen.

fue torturada con puntazos en el cuello, golpeada en la cara y asesinada con un golpe que le provocó hundimiento de cráneo. Luego le abrieron el abdomen. Morena: recibió golpes en la cara antes de que le quebraran el cuello.

El crimen transmitido por Instagram

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó que el asesinato fue transmitido en vivo por Instagram como parte de un “acto de disciplinamiento” de la banda narco. Según detalló, unas 45 personas vieron la transmisión.

Las autoridades sostienen que el crimen estuvo motivado por una venganza narco, ya que una de las jóvenes habría retenido droga que pertenecía a la organización.

El jefe del grupo criminal ya fue identificado: se trata de un ciudadano peruano de 23 años, conocido como “el pequeño J” o “Julito”. La Justicia emitió un pedido de captura internacional en su contra y se espera que sea detenido en los próximos días.

El desgarrador dolor de la mamá de Lara