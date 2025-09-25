En vivo Radio La Red
Triple crimen en Florencio Varela: la tremenda decisión que tomaron los cuatro detenidos por los asesinatos

La opción que tomaron Magalí Celeste González Guerrero, Daniela Iara Ibarra, Maximiliano Andrés Parra y Miguel Ángel Villanueva Silva sorprendió a la justicia, que también tomó una inesperada decisión.

Por el triple crimen de Florencio Varela hay cuatro detenidos. (Foto: Policía de la provincia de Buenos Aires)

Los cuatro detenidos por el brutal triple crimen de Brenda del Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Gutiérrez (15) en Florencio Varela se presentaron ante la Justicia pero optaron por no declarar. Todos continuarán con prisión preventiva mientras avanza la investigación y el fiscal decidió trasladarlos al penal de Melchor Romero.

Incidentes y desgarradoras imágenes en la despedida de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela. 

Los imputados son Magalí Celeste González Guerrero, Daniela Iara Ibarra, Maximiliano Andrés Parra y Miguel Ángel Villanueva Silva, quienes estuvieron frente al fiscal Gastón Dupláa, de la UFIJ Descentralizada N°2 de La Matanza. Según confirmaron fuentes judiciales, ninguno respondió preguntas.

Todos fueron acusados de “homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, alevosía, ensañamiento y violencia de género”. Además, a dos de ellos se les imputa de manera alternativa el delito de encubrimiento agravado.

Lo que revelaron las autopsias

Las jóvenes habían sido vistas por última vez cuando subieron a una Chevrolet Tracker blanca cerca de una estación de servicio en Monseñor Bufano y Crovara. Horas después, sus cuerpos descuartizados fueron hallados en una vivienda de Florencio Varela.

Las autopsias, realizadas en la Morgue Judicial de Lomas de Zamora, arrojaron datos estremecedores:

  • Lara (15 años): le amputaron los cinco dedos de la mano izquierda y una oreja antes de degollarla.
  • Brenda: fue torturada con puntazos en el cuello, golpeada en la cara y asesinada con un golpe que le provocó hundimiento de cráneo. Luego le abrieron el abdomen.
  • Morena: recibió golpes en la cara antes de que le quebraran el cuello.

El crimen transmitido por Instagram

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó que el asesinato fue transmitido en vivo por Instagram como parte de un “acto de disciplinamiento” de la banda narco. Según detalló, unas 45 personas vieron la transmisión.

Las autoridades sostienen que el crimen estuvo motivado por una venganza narco, ya que una de las jóvenes habría retenido droga que pertenecía a la organización.

El jefe del grupo criminal ya fue identificado: se trata de un ciudadano peruano de 23 años, conocido como “el pequeño J” o “Julito”. La Justicia emitió un pedido de captura internacional en su contra y se espera que sea detenido en los próximos días.

El desgarrador dolor de la mamá de Lara

