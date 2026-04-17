Avanza la extradición de "Pequeño J" por el triple crimen de Varela: cuándo volvería al país

Previamente, el gobierno peruano había autorizado la extradición tras el aval de su Corte Suprema. No obstante, la Justicia argentina solicitó una ampliación del pedido para incorporar nuevos delitos que surgieron durante el avance de la causa.

El triple crimen de Varela

“Pequeño J” enfrenta cargos por homicidio agravado por premeditación, ensañamiento, alevosía y violencia de género. Para la Justicia, tuvo un rol central en los asesinatos de Lara Gutiérrez, de 15 años, y de Brenda del Castillo y Morena Verdi, ambas de 20.

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En un primer momento fue señalado como el autor intelectual de los crímenes y líder de una organización narco de alcance transnacional. Sin embargo, con el avance de la investigación surgió la figura de “Señor J”, identificado como Joseph Freyser Cubas Zavaleta, a quien los investigadores ubican por encima en la estructura y como quien habría ordenado los ataques.

Tras el triple crimen, Valverde escapó del conurbano bonaerense y permaneció prófugo durante más de diez días, hasta que fue localizado y detenido en Pucusana, al sur de Lima, luego de un operativo internacional.

La extradición fue requerida por la Justicia argentina en septiembre, pero el acusado rechazó entregarse voluntariamente, lo que dio inicio al proceso formal en territorio peruano.

Desde su detención, permanece alojado en el penal de Nuevo Imperial, en Cañete, una de las cárceles de mayor complejidad dentro del sistema penitenciario de Perú.