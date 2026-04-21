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Oficial: Sandra Pettovello confirmó el bono para jubilados con 30 años de aportes

El sistema previsional argentino vuelve a ajustarse en mayo con una suba definida por la evolución de los precios. El Gobierno nacional confirmó que las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales tendrán un incremento del 3,38%, porcentaje que surge del último Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. La actualización impactará directamente en los haberes liquidados por la Administración Nacional de la Seguridad Social, organismo encargado de la ejecución de los pagos.

Oficial: Sandra Pettovello confirmó el bono para jubilados con 30 años de aportes

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La medida se enmarca dentro del esquema de movilidad vigente, que establece ajustes mensuales automáticos basados en la inflación más reciente. Este mecanismo, implementado con el objetivo de sostener el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables, se consolida como una de las principales herramientas del Ejecutivo para amortiguar el impacto del aumento sostenido del costo de vida.

Un esquema atado a la inflación

Desde la modificación del sistema previsional, los incrementos dejaron de ser trimestrales para pasar a una lógica mensual, directamente vinculada a la evolución del IPC. En este contexto, el dato de inflación de marzo —que alcanzó el 3,38%— se convierte en el parámetro que define los nuevos montos a percibir en mayo.

Sin embargo, distintos analistas advierten que la actualización por inflación corre siempre por detrás del aumento real de los precios, lo que genera una pérdida acumulada en los ingresos de los jubilados. A pesar de ello, el Gobierno sostiene que el esquema vigente permite mayor previsibilidad y evita saltos bruscos en los haberes.

Refuerzo económico: el bono que sostiene los ingresos más bajos

En paralelo al aumento porcentual, la administración nacional resolvió mantener un mecanismo de compensación para los ingresos más bajos. Se trata de un bono extraordinario de $70.000, destinado a quienes perciben el haber mínimo.

Este refuerzo tiene como finalidad garantizar un piso de ingresos que supere el monto básico jubilatorio, en un contexto económico todavía atravesado por tensiones inflacionarias. La medida, que se viene aplicando de forma recurrente en los últimos meses, busca evitar que los sectores más vulnerables queden por debajo de un umbral considerado crítico.

Según fuentes oficiales, el bono se acreditará de manera automática junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional. Además, se depositará en la misma cuenta bancaria en la que los beneficiarios cobran habitualmente.

Cuánto cobrarán los jubilados en mayo

Con la actualización confirmada, los nuevos valores del sistema previsional quedan definidos de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $393.174,10
  • Jubilación mínima con bono: $463.174,10
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $314.539,28
  • PUAM con bono: $384.539,28
  • Pensiones no contributivas: $275.221,87
  • Pensiones no contributivas con bono: $345.221,87
  • Pensión para madres de siete hijos: $393.174,10
  • Pensión para madres de siete hijos con bono: $463.174,10

De esta manera, ningún beneficiario que cobre el haber mínimo percibirá menos de $463.174,10, gracias al complemento extraordinario dispuesto por el Gobierno.

Cómo se aplica el bono según cada caso

El refuerzo económico no se distribuye de manera uniforme, sino que responde a una lógica escalonada. Aquellos jubilados que perciban el haber mínimo recibirán el bono completo de $70.000, mientras que quienes superen ese monto cobrarán un adicional proporcional.

El objetivo de este esquema es claro: equiparar los ingresos hasta alcanzar el piso establecido, evitando desigualdades extremas entre los distintos beneficiarios.

Entre las principales características del bono, se destacan:

  • Se paga junto con el haber mensual, sin demoras adicionales.
  • No requiere inscripción ni gestión previa por parte del beneficiario.
  • Se deposita automáticamente en la cuenta bancaria habitual.
  • Respeta el calendario de pagos oficial.
  • Solo alcanza a quienes perciben ingresos por debajo del umbral fijado.

Este mecanismo, aunque cuestionado por algunos sectores por su carácter no permanente, se ha convertido en una herramienta clave para sostener los ingresos en un escenario económico complejo.

Calendario de pagos: cuándo se cobra en mayo

Mientras el organismo previsional continúa con la liquidación correspondiente a abril, ya se oficializó el cronograma de pagos para mayo. Como es habitual, las fechas se organizan según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Jubilados con haberes mínimos

  • DNI terminados en 0: desde el 11 de mayo
  • DNI terminados en 1: desde el 12 de mayo
  • DNI terminados en 2: desde el 13 de mayo
  • DNI terminados en 3: desde el 14 de mayo
  • DNI terminados en 4: desde el 15 de mayo
  • DNI terminados en 5: desde el 18 de mayo
  • DNI terminados en 6: desde el 19 de mayo
  • DNI terminados en 7: desde el 20 de mayo
  • DNI terminados en 8: desde el 21 de mayo
  • DNI terminados en 9: desde el 21 de mayo

Jubilados con haberes superiores al mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: desde el 22 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: desde el 26 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: desde el 27 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: desde el 28 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: desde el 29 de mayo

Pensiones no contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: desde el 11 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: desde el 12 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: desde el 13 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: desde el 14 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: desde el 15 de mayo

Un sistema bajo presión

Más allá de los incrementos y los bonos compensatorios, el sistema previsional continúa enfrentando desafíos estructurales. La inflación persistente, sumada a la fragilidad de los ingresos fiscales, pone en tensión la sostenibilidad del esquema actual.

Especialistas en economía advierten que los aumentos mensuales ayudan a amortiguar el impacto inmediato, pero no resuelven el problema de fondo: la pérdida del poder adquisitivo en el largo plazo. En este sentido, el debate sobre una reforma integral del sistema previsional vuelve a instalarse en la agenda pública.

Al mismo tiempo, desde el Gobierno aseguran que las medidas adoptadas buscan proteger a los sectores más vulnerables sin comprometer el equilibrio fiscal, un objetivo que se ha convertido en eje central de la política económica.

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