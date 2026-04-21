Ximena Capristo explotó a los gritos contra Paula Chaves: "¡No soy falsa ni mentirosa!"

Ximena Capristo volvió a la carga contra Paula Chaves después de comentar la semana pasada el fuerte motivo por el que se distanciaron con Gustavo Conti definitivamente de la modelo y Pedro Alfonso.
Tras escuchar el testimonio de Paula Chaves en SQP, Ximena Capristo reaccionó con todo y fue categórica en su respuesta a la modelo.
Ximena Capristo volvió a la carga contra Paula Chaves después de comentar la semana pasada el fuerte motivo por el que se distanciaron con Gustavo Conti definitivamente de la modelo y Pedro Alfonso.
La ex Gran Hermano habló de una broma que en su momento habría hecho la modelo sobre su hijo Félix y ella nunca más la perdonó. En diálogo con SQP (América Tv), Chaves optó por no referirse a los detalles de ese tema y acusó a la panelista de volver cada tanto con estas peleas del pasado.
“No me voy a meter en ese tema, no me interesa. Cada cuatro meses pasa algo y no tengo necesidad y ganas. Mi vínculo siempre fue con Gustavo y lo sigue siendo, Pedro sigue hablando. Así que no me interesa debatir ni decir absolutamente nada. No hay más relación, tenemos buena onda y nuestro vínculo siempre fue con él”, expresó la pareja de Pedro Alfonso.
Tras volver al estudio y escuchar estas palabras, Ximena Capristo reaccionó con todo y salió al cruce de Paula Chaves: "A Yanina le dijo soy amiga de Gustavo y tengo vínculo con él, y es mentira. Hace años no habla con Gustavo".
“Me enoja porque a mí me quieren hacer quedar como una mentirosa, y yo no soy falsa ni mentirosa, soy una mina real", continuó a los gritos l panalista.
Y fue por más contra la modelo: "Y no hizo solo un comentario de mi hijo, hizo comentario de otros hijos que en ese momento nacieron varios de varias famosas que tenemos todas el mismo año".
"Entonces no me hagan hablar porque yo no voy a hablar más de esta mujer. Yo no quiero salir en ningún portal, yo estoy acá gracias a Dios hace dos años firme, lo doy todo, y si vos me preguntas yo contesto porque no tengo nada que ocultar. Para mí es tema terminado y Gustavo no le importa", cerró Capristo furiosa.
Yanina Latorre comentó la comunicación que mantuvo con Chaves por este tema y aseguró: "Hablé con Paula por teléfono y a ella realmente le afecta este tema", explicó la conductora.
Yanina Latorre contó que habló con Paula Chaves y desmintió lo expuesto por Ximena Capristo sobre un supuesto chiste que habría hecho en su momento de su hijo y que la enojó.
“Por Dios, es gravísimo lo que cuenta. Jamás diría u opinaría nada de un menor, por mis hijos. Yo hablo con Gustavo, Pedro también. Nuestro vínculo siempre fue con él, nunca con ella. Todos los años dice y hace algo por el estilo", le confió la modelo a la conductora.
Capristo, en tanto, ratificó después su versión:"Lo que dije, te lo juro por mi mamá, es cierto. No va a hacerse cargo porque la van a cancelar de todos lados, Gustavo es testigo. No fue un chiste, fue un ‘nunca más’.
"No voy a mencionar esa frase desafortunada porque el día de mañana le van a hacer bullying; era una situación de bebé", siguió con firmeza.
Y cerró picante contra Paula Chaves: "No te hagas la pel... porque muchos de acá del medio sabemos quién sos. Que vos te hagas la mosquita muerta no quiere decir que lo seas. Hacete cargo".