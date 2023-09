La confesión de uno de los detenidos por el crimen de Mariano Barbieri

Según explicaron las fuentes, Suárez fue detenido ayer cerca de las 17 en el interior del Barrio 31 de Retiro, luego de tareas de campo realizada por investigadores de la División Antidrogas Norte y de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad.

Collage Maker-05-Sep-2023-08-42-AM-2540.jpg

Las fuentes del caso revelaron a Télam que los pesquisas obtuvieron la declaración de un testigo de identidad reservada que aseguró que el sospechoso se "vanagloriaba" de haber apuñalado a la víctima para robarle su celular.

El testigo también aportó información sobre las vestimentas que utilizaba diariamente el acusado, que coinciden con las que se ven en las imágenes del sospechoso captadas por las cámaras de seguridad de la zona del crimen.

En tanto, dentro del carro que utilizaba Sosa se halló una gorra tipo trucker y una bufanda similares a las utilizadas por el sospechoso filmado en el parque, y se estableció que las ambas tienen manchas hemáticas, por lo que serán analizadas para establecer coinciden con la de la víctima, adelantaron las fuentes.

Crimen del ingeniero: los detalles de la presunta confesión del sospechoso

"Me mandé una macana, uno se me trabó y luchó", le dijo el sospechoso a una persona dentro del Barrio 31 de Retiro, donde se cree que pasó el fin de semana último, ya que con la lluvia no pudo salir a recolectar cartones.

En tanto, para esta mañana se ordenó un nuevo allanamiento en el domicilio del sospechoso, ubicado sobre la calle Almirante Brown al 700, de la localidad bonaerense de Grand Bourg, en el partido de Malvinas Argentinas, ya que los investigadores no pudieron dar aún con el teléfono celular robado a Barbieri.

Sobre ese implicado, los voceros confiaron días atrás as Télam, que "está filmado en una 'ranchada' en una plaza cercana horas antes del hecho. Coincide con la descripción que dio el testigo ocular, que también indicó el momento del ataque y su huida, que fue en dirección a la avenida Figueroa Alcorta. Su rostro está difuso ya que las cámaras que lo captan están en altura".

mariano barbieri 2.jpg

Ese testigo es un vecino que estaba paseando a su perro por el parque y habló de "un hombre de una edad promedio de 30 años y que vestía un buzo colorado, jeans y zapatillas", detalló la fuente consultada.

En tanto, ayer también fue detenida otra persona en el marco de la investigación. Se trata de un ciudadano de nacionalidad venezolana en situación de calle, quien fue apresado cuando vestía una campera colorada similar a la observada en las filmaciones.