La desgarradora confesión del papá de Thiago tras el ataque al adolescente en Pinamar

Thiago sigue internado en terapia intensiva y la causa cambió por completo cuando un amigo confesó haberlo golpeado tras una discusión.

Un grave hecho de violencia conmociona a Pinamar. Thiago, un adolescente de 16 años, se encuentra internado en terapia intensiva luego de sufrir una brutal golpiza en el estacionamiento del muelle, durante la madrugada del sábado. La causa, que en un primer momento apuntaba a un ataque de una patota, dio un giro inesperado cuando un amigo del joven confesó haber sido el agresor.

La Justicia peritó los vehículos del accidente en Pinamar que dejó grave a un nene de 8 años. 

El episodio ocurrió alrededor de las 5:30 de la mañana, cuando Thiago se encontraba junto a otros dos menores de edad, de 14 y 17 años, mientras sus padres pescaban en las inmediaciones del lugar.

La primera versión: un ataque de una patota

En un primer momento, los jóvenes aseguraron que Thiago había sido atacado por un grupo de al menos seis personas que circulaban por la avenida del Mar en dirección a Bunge. Según esos testimonios iniciales, los agresores comenzaron a insultarlos y provocarlos, hasta que la situación escaló y se produjo la golpiza.

De acuerdo con esa versión, la mayor violencia se concentró sobre Thiago, quien quedó gravemente herido en el lugar.

Una mujer que pasaba por la zona mientras practicaba running fue quien alertó a la Policía. Al llegar los efectivos, los supuestos atacantes ya no estaban y en el lugar solo permanecían Thiago y sus amigos.

Con el avance de la causa, la Sub DDI de Pinamar detectó contradicciones entre los relatos de los menores y las imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad de la zona. Las descripciones de los presuntos agresores no coincidían y los testimonios presentaban diferencias clave.

Ante ese escenario, los dos jóvenes que acompañaban a Thiago terminaron confesando que no hubo ningún ataque de terceros. Según confirmaron fuentes del caso, el adolescente de 17 años reconoció haber golpeado a Thiago tras un altercado entre ambos.

Por este motivo, la Policía detuvo al menor señalado como agresor, quien será indagado en las próximas horas por el fiscal Juan Pablo Calderón.

El dolor del padre: “Me mintieron”

Tras conocerse la verdad, Sebastián, el padre de Thiago, expresó su angustia y decepción. “Me mintieron. Estoy triste y decepcionado con ellos. Los conozco de nacimiento a los dos”, afirmó.

El hombre también explicó cómo se habría desencadenado la agresión: “Estaban jugando de mano y el otro se calentó y le pegó a mi hijo”. Además, contó que habló directamente con el agresor:

Le pregunté por qué no me lo dijo de entrada y se puso a llorar”. El estado de salud de Thiago. Tras el ataque, Thiago fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal de Pinamar, donde permaneció internado hasta la tarde del sábado. Debido a la gravedad del cuadro, fue derivado al Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, para recibir atención de mayor complejidad.

Desde el Ministerio de Salud bonaerense informaron que el adolescente presenta un hematoma cerebral no quirúrgico y continúa bajo estricta observación médica.

Antes de que la investigación diera un giro, su madre, Lucía, había relatado la gravedad de las lesiones: “Mi hijo está en terapia intensiva. Tiene hundimiento y fractura en el cráneo, toda la cara hinchada, los dos ojos casi cerrados. Le dieron una paliza terrible”.

La mujer también reconstruyó el último momento en que lo vio antes del ataque y el dramático hallazgo de su hijo herido en el estacionamiento del muelle.

