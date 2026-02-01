La desgarradora confesión del papá de Thiago tras el ataque al adolescente en Pinamar

Una mujer que pasaba por la zona mientras practicaba running fue quien alertó a la Policía. Al llegar los efectivos, los supuestos atacantes ya no estaban y en el lugar solo permanecían Thiago y sus amigos.

Con el avance de la causa, la Sub DDI de Pinamar detectó contradicciones entre los relatos de los menores y las imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad de la zona. Las descripciones de los presuntos agresores no coincidían y los testimonios presentaban diferencias clave.

Ante ese escenario, los dos jóvenes que acompañaban a Thiago terminaron confesando que no hubo ningún ataque de terceros. Según confirmaron fuentes del caso, el adolescente de 17 años reconoció haber golpeado a Thiago tras un altercado entre ambos.

Por este motivo, la Policía detuvo al menor señalado como agresor, quien será indagado en las próximas horas por el fiscal Juan Pablo Calderón.

El dolor del padre: “Me mintieron”

Tras conocerse la verdad, Sebastián, el padre de Thiago, expresó su angustia y decepción. “Me mintieron. Estoy triste y decepcionado con ellos. Los conozco de nacimiento a los dos”, afirmó.

El hombre también explicó cómo se habría desencadenado la agresión: “Estaban jugando de mano y el otro se calentó y le pegó a mi hijo”. Además, contó que habló directamente con el agresor:

“Le pregunté por qué no me lo dijo de entrada y se puso a llorar”. El estado de salud de Thiago. Tras el ataque, Thiago fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal de Pinamar, donde permaneció internado hasta la tarde del sábado. Debido a la gravedad del cuadro, fue derivado al Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, para recibir atención de mayor complejidad.

Desde el Ministerio de Salud bonaerense informaron que el adolescente presenta un hematoma cerebral no quirúrgico y continúa bajo estricta observación médica.

Antes de que la investigación diera un giro, su madre, Lucía, había relatado la gravedad de las lesiones: “Mi hijo está en terapia intensiva. Tiene hundimiento y fractura en el cráneo, toda la cara hinchada, los dos ojos casi cerrados. Le dieron una paliza terrible”.

La mujer también reconstruyó el último momento en que lo vio antes del ataque y el dramático hallazgo de su hijo herido en el estacionamiento del muelle.