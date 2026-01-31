En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Pinamar
Ataque
Violencia

Brutal ataque en Pinamar: un adolescente de 16 años fue golpeado por una patota y lucha por su vida

El adolescente sufrió un hematoma cerebral luego de ser interceptado por un grupo de entre seis y ocho jóvenes. La víctima fue trasladada al Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría.

Un adolescente de 16 años fue golpeado por una patota y lucha por su vida. 

Un adolescente de 16 años fue golpeado por una patota y lucha por su vida. 

Un adolescente de 16 años resultó gravemente herido este sábado a la madrugada tras ser atacado a golpes por una patota de al menos seis jóvenes a metros del muelle de Pinamar, donde pasaba sus vacaciones junto a su familia. La víctima fue trasladada al Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría donde lucha por su vida.

Leé también Los datos más duros de la autopsia del chico asesinado por una patota a la salida de una fiesta
Los datos más duros de la autopsia del chico de 15 años asesinado por una patota a la salida de una fiesta. (Foto: archivo)

El violento episodio ocurrió entre las 5.30 y las 6 de la mañana, en el estacionamiento ubicado junto al muelle. La víctima, identificada como Thiago, se encontraba con dos amigos, también menores de edad, al lado del auto de sus padres, quienes estaban pescando en la zona.

Según el relato de uno de los chicos que acompañaba a Thiago, un grupo de jóvenes que caminaba por avenida del Mar en dirección a Bunge comenzó a agredirlos verbalmente y a incitarlos a pelear. Instantes después, se acercaron y los atacaron a golpes de puño, concentrando la agresión principalmente sobre el adolescente herido.

Los amigos lograron separar a la víctima de los agresores justo cuando arribó un móvil policial, lo que provocó que los atacantes escaparan corriendo del lugar.

Embed

Traslado al hospital y diagnóstico

Luego del ataque, Thiago fue hasta el muelle para alertar a sus padres, quienes lo trasladaron de inmediato al Hospital Municipal de Pinamar. Allí fue asistido y permaneció internado hasta la tarde del sábado, cuando los médicos resolvieron su derivación por la gravedad del cuadro.

Fuentes del Ministerio de Salud bonaerense informaron que el adolescente presenta un hematoma cerebral, lesión que requiere atención de mayor complejidad. Por ese motivo, fue trasladado vía terrestre al Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría.

La ambulancia del Sistema Integral de Emergencias Sanitarias (SIES) partió minutos antes de las 16 horas, con custodia policial, rumbo al centro asistencial ubicado en el sudoeste del conurbano bonaerense.

Embed

Testimonios y avance de la investigación

De acuerdo con testigos presenciales, los agresores vestían camisas blancas, se encontraban presuntamente alcoholizados y habrían salido de un parador cercano a la zona donde se produjo la golpiza. Uno de los amigos de Thiago aseguró que desconoce el motivo del ataque, aunque señaló que en medio de la agresión intentaron arrebatarle un bolso con pertenencias a la víctima.

Tras la denuncia presentada por la familia, tomó intervención el fiscal Juan Pablo Calderón, quien dispuso una serie de medidas para identificar y localizar a los agresores, mientras continúa la investigación para esclarecer el hecho ocurrido en plena temporada turística.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Pinamar Ataque Vida
Notas relacionadas
Brutal ataque a cuchillazos: una patota intentó matar a una adolescente víctima de bullying
Conmoción en Tigre: el triste final del joven agredido por una patota a la salida de un boliche
Nuevos detalles del estado de Bastian: lograron sacarle el respirador por algunas horas

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar