Brutal ataque en Pinamar: un adolescente de 16 años fue golpeado por una patota y lucha por su vida

Traslado al hospital y diagnóstico

Luego del ataque, Thiago fue hasta el muelle para alertar a sus padres, quienes lo trasladaron de inmediato al Hospital Municipal de Pinamar. Allí fue asistido y permaneció internado hasta la tarde del sábado, cuando los médicos resolvieron su derivación por la gravedad del cuadro.

Fuentes del Ministerio de Salud bonaerense informaron que el adolescente presenta un hematoma cerebral, lesión que requiere atención de mayor complejidad. Por ese motivo, fue trasladado vía terrestre al Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría.

La ambulancia del Sistema Integral de Emergencias Sanitarias (SIES) partió minutos antes de las 16 horas, con custodia policial, rumbo al centro asistencial ubicado en el sudoeste del conurbano bonaerense.

Testimonios y avance de la investigación

De acuerdo con testigos presenciales, los agresores vestían camisas blancas, se encontraban presuntamente alcoholizados y habrían salido de un parador cercano a la zona donde se produjo la golpiza. Uno de los amigos de Thiago aseguró que desconoce el motivo del ataque, aunque señaló que en medio de la agresión intentaron arrebatarle un bolso con pertenencias a la víctima.

Tras la denuncia presentada por la familia, tomó intervención el fiscal Juan Pablo Calderón, quien dispuso una serie de medidas para identificar y localizar a los agresores, mientras continúa la investigación para esclarecer el hecho ocurrido en plena temporada turística.