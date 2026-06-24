La desgarradora despedida a las cuatro hermanas que murieron ahogadas

Entre las despedidas más conmovedoras estuvo la de la directora del Hospital Jorge Ahuad de 25 de Mayo, María Elsa Barrionuevo, quien recordó especialmente a Cristina y Raquel, dos de las hermanas que durante años estuvieron vinculadas al centro de salud.

Barrionuevo publicó un mensaje cargado de emoción en el que destacó la personalidad, la entrega y el compromiso de ambas mujeres. Sus palabras reflejaron no solo el dolor por la pérdida, sino también el cariño que habían construido durante años dentro de la institución.

"Cristina, no hacía ni un año que te habías jubilado. Cuánto te costó irte. ¿Y ahora qué voy a hacer?, decías una y otra vez", escribió la directora al recordar la relación de Cristina con su lugar de trabajo.

La frase reflejó una parte importante de la vida de una mujer que había dedicado gran parte de su tiempo al hospital y que, incluso después de retirarse, seguía sintiendo un fuerte vínculo con sus compañeros y con los pacientes.

Según el mensaje compartido, Cristina era una persona que encontraba sentido en ayudar a los demás y que había dejado una huella entre quienes compartieron con ella años de trabajo. Su ausencia fue sentida como una pérdida colectiva dentro del hospital y de toda la comunidad.

También hubo palabras especiales para Raquel, a quien Barrionuevo describió con una enorme admiración y afecto. "¿Podía existir alguien más bueno que vos?", expresó en una despedida que rápidamente comenzó a circular entre los habitantes de 25 de Mayo.

La directora cerró su mensaje con una frase que resumió el sentimiento general de un pueblo golpeado: “Las vamos a extrañar tanto, pero tanto. Que descansen en paz las cuatro”.

La tragedia no solo afectó al ámbito sanitario, sino que alcanzó a distintos sectores de la comunidad. Muchas personas que compartieron momentos con las hermanas Sosa decidieron hacer públicos sus recuerdos para acompañar a la familia en medio del duelo.

Uno de los testimonios que más repercusión tuvo fue el de Gastón Oses, quien recordó la solidaridad de Raquel y la manera en que acompañaba a quienes atravesaban momentos difíciles.

En su mensaje, destacó especialmente un gesto que nunca olvidó: el acompañamiento que recibió cuando su padre estaba internado. “Te recuerdo orando por mi padre en el hospital”, escribió, poniendo en palabras una de las tantas acciones que marcaron la vida de Raquel.

Además, expresó una frase que sintetizó la imagen que muchos tenían de ella: “Yo sé que te ganaste el cielo”.

Ese tipo de recuerdos se repitieron durante las horas posteriores al accidente. Muchas personas destacaron la generosidad de las hermanas, su cercanía con los demás y la forma en que estaban presentes en diferentes momentos de la vida comunitaria.

La familia también recibió innumerables muestras de apoyo. Natalia Sosa Godoy, sobrina del corazón de Cristina, compartió un mensaje donde dejó expuesto el impacto que tuvo la noticia.

"Hoy mi pueblo está de luto. Hay noticias que destrozan el corazón y esta fue una de esas", escribió con profundo pesar.

En sus palabras, recordó a Cristina como una mujer cariñosa, humilde y luchadora. También resaltó la forma en que trataba a quienes la rodeaban, una característica que fue mencionada por varias personas tras conocerse su fallecimiento.

"Me quedo con tu forma tan cariñosa para con todos", expresó Natalia, destacando un rasgo que muchos vecinos repitieron al hablar de ella.

La familia Sosa era ampliamente reconocida en 25 de Mayo. Por eso, la noticia de la muerte de las cuatro hermanas provocó una conmoción difícil de dimensionar. En un pueblo donde las historias se cruzan y los vínculos suelen mantenerse durante generaciones, la pérdida de cuatro integrantes de una misma familia generó un impacto todavía mayor.

Otro de los mensajes que emocionó a los vecinos fue el de Claudio Sosa, quien habló en nombre de la familia y expresó el dolor de despedir a cuatro mujeres que ocuparon diferentes roles a lo largo de sus vidas.

"Hoy 25 de Mayo llora y despide a las mamás, abuelas, tías, primas, sobrinas y amigas que hoy nos dejaron", manifestó.

Sus palabras reflejaron que la tragedia no solo significó la pérdida de cuatro personas, sino también la desaparición de presencias fundamentales dentro de una red familiar y afectiva mucho más amplia.

Mientras avanzaban las horas, las muestras de cariño continuaron multiplicándose. Las redes sociales se transformaron en un espacio donde vecinos compartieron fotografías, anécdotas y recuerdos de momentos compartidos con las hermanas.

Para muchos, la despedida no alcanzaba para expresar la tristeza. La comunidad quedó atravesada por la sensación de haber perdido a cuatro mujeres que formaban parte de su identidad cotidiana.

El accidente dejó una marca profunda en 25 de Mayo y convirtió una jornada común en un día de duelo colectivo. Las hermanas Sosa emprendieron aquel viaje con la intención de acompañar a un ser querido, pero el destino transformó ese trayecto en una tragedia que nadie imaginaba.

Con el paso de los días, sus nombres quedaron asociados no solo al dolor de la pérdida, sino también al recuerdo de sus vidas, sus gestos solidarios y el cariño que despertaron en quienes las conocieron.

Cuatro hermanas, una familia destruida por la ausencia y un pueblo entero unido en la despedida. Así quedará registrada esta historia en la memoria de quienes vivieron la conmoción de una tragedia que golpeó a toda La Pampa.