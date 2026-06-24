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El mejor de la historia

Lionel Messi cumple hoy 39 años y sigue rompiendo récords: los números que explican su leyenda

Messi cumple años. Son 39 y no se nota. Al contrario, como el vino o el whisky, con el paso del tiempo se pone mejor. Lleva 21 años en el Olimpo del fútbol y cada vez que juega a la pelota, maravilla al mundo. Los increíbles números del mejor de la historia.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
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Lionel Messi cumple 39 años. El mejor futbolista de la historia. (Foto: Gentileza World Cup 2026 en X)

Lionel Messi cumple 39 años. El mejor futbolista de la historia. (Foto: Gentileza World Cup 2026 en X)

Lionel Messi cumple 39 años. El capitán de la Selección argentina y el mejor jugador de la historia de este deporte celebra como le ha tocado en la mayoría de las veces de su enorme carrera deportiva: en una concentración, generalmente, de un mundial. La fecha es la indicada para destacar miles de los infinitos elementos que aportó Leo a su brillante carrera y a llevar al fútbol a una dimensión inigualable.

Leé también El zurdazo de Lionel Messi con el que la Selección Argentina se puso arriba en el debut mundialista
REUTERS/Siphiwe Sibeko

Campeón de todo, batalló sin cesar hasta que el fútbol le dio lo que merecía sobradamente. Recién en Qatar 2022, en su quinto mundial, logró consagrarse como campeón mundial y conseguir la tercera estrella para la Selección Argentina.

Algunos de sus impresionantes números

  • Jugador con más partidos disputados en la historia de los Mundiales: 28.
  • Más Balones de Oro de la historia: 8.
  • Jugador con más títulos oficiales de la historia del fútbol.
  • Máximo goleador histórico de FC Barcelona.
  • Más goles en un año calendario: 91 (2012).

Sus récords con la Selección Argentina

  • Máximo goleador histórico de la Selección Argentina: 116 goles.
  • Jugador con más partidos en la historia de la Selección Argentina: 198 y contando.
  • Jugador argentino con más goles en Mundiales.
  • Jugador argentino con más partidos en Mundiales.
  • Único argentino campeón de Mundial, Copa América y Finalissima siendo capitán.
  • Jugador más joven en marcar para Argentina en un Mundial (18 años y 357 días contra Serbia y Montenegro en 2006).
  • Jugador más veterano en convertir un gol para Argentina, con casi 39 años.

El debut de Messi con la Selección

Messi debutó en la selección oficial en un mundial el 16 de junio de 2006, en el partido que la Selección Argentina le ganó 6-0 a Serbia y Montenegro por la fase de grupos del Mundial de Alemania 2006, en el estadio de Gelsenkirchen. Ingresó a los 74 minutos en reemplazo de Maximiliano Rodríguez, cuando Argentina ya ganaba 3-0 y marcó un gol, el primero suyo en los mundiales.

Es hoy, el goleador del mundial 2026 con 5 tantos. Lionel Messi sigue ampliando varias de estas marcas en el Mundial 2026.

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