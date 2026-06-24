Lionel Messi cumple hoy 39 años y sigue rompiendo récords: los números que explican su leyenda

Algunos de sus impresionantes números
- Jugador con más partidos disputados en la historia de los Mundiales: 28.
- Más Balones de Oro de la historia: 8.
- Jugador con más títulos oficiales de la historia del fútbol.
- Máximo goleador histórico de FC Barcelona.
- Más goles en un año calendario: 91 (2012).
Sus récords con la Selección Argentina
- Máximo goleador histórico de la Selección Argentina: 116 goles.
- Jugador con más partidos en la historia de la Selección Argentina: 198 y contando.
- Jugador argentino con más goles en Mundiales.
- Jugador argentino con más partidos en Mundiales.
- Único argentino campeón de Mundial, Copa América y Finalissima siendo capitán.
- Jugador más joven en marcar para Argentina en un Mundial (18 años y 357 días contra Serbia y Montenegro en 2006).
- Jugador más veterano en convertir un gol para Argentina, con casi 39 años.
El debut de Messi con la Selección
Messi debutó en la selección oficial en un mundial el 16 de junio de 2006, en el partido que la Selección Argentina le ganó 6-0 a Serbia y Montenegro por la fase de grupos del Mundial de Alemania 2006, en el estadio de Gelsenkirchen. Ingresó a los 74 minutos en reemplazo de Maximiliano Rodríguez, cuando Argentina ya ganaba 3-0 y marcó un gol, el primero suyo en los mundiales.