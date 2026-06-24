Lionel Messi cumple hoy 39 años y sigue rompiendo récords: los números que explican su leyenda

Lionel Messi cumple 39 años. El capitán de la Selección argentina y el mejor jugador de la historia de este deporte celebra como le ha tocado en la mayoría de las veces de su enorme carrera deportiva: en una concentración, generalmente, de un mundial. La fecha es la indicada para destacar miles de los infinitos elementos que aportó Leo a su brillante carrera y a llevar al fútbol a una dimensión inigualable.