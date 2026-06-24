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Jubilados y asignaciones familiares: ANSES confirmó las fechas de cobro de julio

Se formalizó el cronograma definitivo para el pago de los haberes mensuales y prestaciones de la seguridad social en todo el país. El organismo previsional diagramó los días de pago de manera escalonada según la terminación del documento de identidad.

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Jubilados y asignaciones familiares: ANSES confirmó las fechas de cobro de julio

Jubilados y asignaciones familiares: ANSES confirmó las fechas de cobro de julio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya dispone de la planificación logística para efectuar los depósitos correspondientes al próximo mes. Las jornadas de acreditación bancaria se estructuraron de manera fragmentada para ordenar la afluencia en las sucursales de cobro físicas y garantizar la disponibilidad de dinero en efectivo en la red de cajeros automáticos del sistema financiero.

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El orden diseñado por la entidad previsional unifica las transferencias del primer grupo de jubilados con los titulares de los programas de protección familiar. Los adultos mayores y las madres a cargo contarán con los saldos de libre disponibilidad operativos en sus tarjetas de débito desde las primeras horas del día asignado por el Documento Nacional de Identidad, incorporando los aumentos vigentes por movilidad mensual.

¿Quiénes cobran sus haberes en la primera etapa del calendario?

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Jubilados y asignaciones familiares: ANSES confirmó las fechas de cobro de julio

La apertura de los pagos estará supeditada a los beneficiarios de las jubilaciones mínimas contributivas, las Pensiones No Contributivas (PNC), la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE). Este universo de la seguridad social recibirá sus depósitos de forma directa durante las primeras tres semanas del período.

Se informa que para los jubilados de la escala inferior, el haber mensual bruto se fijó en $411.867,96 debido al ajuste por inflación del 2,1%. Al adicionarse el bono extraordinario de asistencia económica de $70.000 que el Gobierno decidió mantener, este sector pasivo percibirá un piso garantizado de $481.867,96 netos de bolsillo.

¿Cuándo se pagan los haberes superiores y las categorías del SUAF?

Los jubilados y pensionados que perciben montos más altos y superan el haber básico del sistema contributivo nacional cobrarán en una segunda etapa. Las liquidaciones para este escalafón de ingresos medios y máximos del SIPA se procesarán durante la última semana del mes, alcanzando un tope legal bruto para la jubilación máxima de $2.771.478,31.

Por su parte, los trabajadores registrados y monotributistas incluidos en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) verán depositados los conceptos del salario familiar por hijo siguiendo las mismas fechas de cobro asignadas para el padrón general por terminación de DNI, procesándose las transferencias de oficio según los rangos salariales declarados ante la AFIP.

¿Cómo consultar el lugar y día de pago de forma anticipada?

Los usuarios pueden ingresar al portal oficial de autogestión utilizando el número de CUIL para reconfirmar la sucursal bancaria asignada y constatar los desgloses brutos del período antes de movilizarse a los cajeros automáticos del sistema.

Fechas oficiales: días de pago de ANSES para haberes mínimos y asignaciones en julio de 2026

El cronograma de acreditación de fondos del Estado nacional se organizó de la siguiente manera de acuerdo con el último número del documento:

  • DNI terminados en 0: miércoles 8 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 1: viernes 10 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 2: lunes 13 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 3: martes 14 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 5: jueves 16 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 6: viernes 17 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 7: lunes 20 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 8: martes 21 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 9: miércoles 22 de julio de 2026.

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