Jubilados y asignaciones familiares: ANSES confirmó las fechas de cobro de julio

¿Cuándo se pagan los haberes superiores y las categorías del SUAF?

Los jubilados y pensionados que perciben montos más altos y superan el haber básico del sistema contributivo nacional cobrarán en una segunda etapa. Las liquidaciones para este escalafón de ingresos medios y máximos del SIPA se procesarán durante la última semana del mes, alcanzando un tope legal bruto para la jubilación máxima de $2.771.478,31.

Por su parte, los trabajadores registrados y monotributistas incluidos en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) verán depositados los conceptos del salario familiar por hijo siguiendo las mismas fechas de cobro asignadas para el padrón general por terminación de DNI, procesándose las transferencias de oficio según los rangos salariales declarados ante la AFIP.

¿Cómo consultar el lugar y día de pago de forma anticipada?

Los usuarios pueden ingresar al portal oficial de autogestión utilizando el número de CUIL para reconfirmar la sucursal bancaria asignada y constatar los desgloses brutos del período antes de movilizarse a los cajeros automáticos del sistema.

Fechas oficiales: días de pago de ANSES para haberes mínimos y asignaciones en julio de 2026

El cronograma de acreditación de fondos del Estado nacional se organizó de la siguiente manera de acuerdo con el último número del documento: