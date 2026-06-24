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Tarjeta Alimentar de ANSES: confirman de cuánto es el monto extra por hijo en julio

Se formalizaron los valores del subsidio nutricional que complementa los ingresos de los sectores con menores recursos. El beneficio se acredita de forma directa para los titulares de la AUH y categorías compatibles del SUAF.

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Tarjeta Alimentar de ANSES: confirman de cuánto es el monto extra por hijo en julio

Tarjeta Alimentar de ANSES: confirman de cuánto es el monto extra por hijo en julio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) coordinará el pago unificado de los montos correspondientes a los programas de asistencia alimentaria. Ante las consultas de los beneficiarios en internet, el organismo aclaró que el extra monetario compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y ciertos sectores del sistema SUAF corresponde técnicamente a la Tarjeta Alimentar, beneficio que administra el Ministerio de Capital Humano para sostener la nutrición de la primera infancia.

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Las liquidaciones de este plus económico se ejecutan de forma paralela con los haberes mensuales incrementados por movilidad. Se confirma que la Tarjeta Alimentar no requiere una inscripción o trámite de solicitud presencial en las oficinas de atención, ya que se cruzan las bases de datos del padrón de la seguridad social para otorgar los fondos de oficio a los hogares registrados que reúnan las pautas vigentes.

¿Quiénes tienen derecho a cobrar el plus de la Tarjeta Alimentar?

Tarjeta Alimentar de ANSES: confirman de cu&aacute;nto es el monto extra por hijo en julio

Tarjeta Alimentar de ANSES: confirman de cuánto es el monto extra por hijo en julio

El subsidio alimentario está dirigido de forma centralizada a las madres o tutores que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) con niños de hasta 14 años inclusive, y a las titulares de la Asignación por Embarazo (AUE). En el plano de las asignaciones familiares (SUAF), el cobro de este extra está habilitado de forma exclusiva para los beneficiarios de la Asignación por Hijo con Discapacidad, sin límite de edad.

El resto de los trabajadores registrados o monotributistas que integran el régimen SUAF ordinario quedan excluidos por normativa de este programa alimentario complementario. Los fondos seizan directamente en la misma cuenta bancaria y tarjeta de débito donde el titular cobra su haber mensual, unificando los saldos brutos del período para facilitar las transacciones comerciales en los comercios de barrio.

¿Cuáles son los montos oficiales de la Tarjeta Alimentar en julio de 2026?

Las escalas de este extra económico se estructuran de acuerdo con la cantidad de menores de 14 años que integran el núcleo familiar declarado ante el Estado nacional. Para los hogares que registran un solo hijo a cargo o para las embarazadas de la AUE, el monto mensual directo queda establecido en $72.250 de bolsillo.

En el caso de los grupos familiares que cuentan con dos menores de edad en el padrón, la suma de la Tarjeta Alimentar se eleva a los $113.299 netos. Por último, las familias más numerosas con tres o más hijos a cargo acceden al escalón máximo del subsidio, percibiendo un extra unificado de $149.425 mensuales que se suma al cobro de la prestación base de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

¿Cómo verificar el estado del padrón social desde la aplicación?

Los usuarios pueden revisar si se encuentran activos en el programa alimentario ingresando al portal Mi ANSES en la pestaña de subsidios familiares. El aplicativo digital detalla los extras de la seguridad social de forma directa incorporados al recibo y las fechas efectivas de transferencia bancaria.

Calendario de pagos: fechas de depósito de la Tarjeta Alimentar y la AUH en julio de 2026

Las órdenes de pago unificadas por el organismo previsional se liquidarán de forma progresiva según la última cifra del Documento Nacional de Identidad del titular:

  • DNI terminados en 0: miércoles 8 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 1: viernes 10 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 2: lunes 13 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 3: martes 14 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 5: jueves 16 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 6: viernes 17 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 7: lunes 20 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 8: martes 21 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 9: miércoles 22 de julio de 2026.

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