Tarjeta Alimentar de ANSES: confirman de cuánto es el monto extra por hijo en julio

¿Cuáles son los montos oficiales de la Tarjeta Alimentar en julio de 2026?

Las escalas de este extra económico se estructuran de acuerdo con la cantidad de menores de 14 años que integran el núcleo familiar declarado ante el Estado nacional. Para los hogares que registran un solo hijo a cargo o para las embarazadas de la AUE, el monto mensual directo queda establecido en $72.250 de bolsillo.

En el caso de los grupos familiares que cuentan con dos menores de edad en el padrón, la suma de la Tarjeta Alimentar se eleva a los $113.299 netos. Por último, las familias más numerosas con tres o más hijos a cargo acceden al escalón máximo del subsidio, percibiendo un extra unificado de $149.425 mensuales que se suma al cobro de la prestación base de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

¿Cómo verificar el estado del padrón social desde la aplicación?

Los usuarios pueden revisar si se encuentran activos en el programa alimentario ingresando al portal Mi ANSES en la pestaña de subsidios familiares. El aplicativo digital detalla los extras de la seguridad social de forma directa incorporados al recibo y las fechas efectivas de transferencia bancaria.

Calendario de pagos: fechas de depósito de la Tarjeta Alimentar y la AUH en julio de 2026

Las órdenes de pago unificadas por el organismo previsional se liquidarán de forma progresiva según la última cifra del Documento Nacional de Identidad del titular: