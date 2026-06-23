Investigan la muerte de un nene de dos años: detuvieron a su madre y a su padrastro

Frente a los indicios detectados, el fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Daniel Espilocín, solicitó la detención preventiva de la madre del niño y de su pareja ante el juez de Garantías de turno. Como parte de la investigación, la Fiscalía ordenó la intervención de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), que realizó pericias en la vivienda donde residía el menor.

Además, el cuerpo de Thiago fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense para la realización de la autopsia, cuyos resultados serán determinantes para establecer las causas de la muerte y definir el rumbo de la causa.

Según publicó El Tribuno, cuando la Policía llegó al domicilio encontró al niño en un estado crítico. Tras recibir las primeras atenciones médicas en el Hospital Papa Francisco, fue derivado con código rojo al Materno Infantil, donde falleció minutos después de su ingreso.

La denuncia de la familia paterna y los antecedentes

El caso provocó una fuerte conmoción en el barrio Convivencia, ubicado en la zona sudeste de la capital salteña. Vecinos consultados por medios locales aseguraron que en la vivienda ya se habían registrado episodios de violencia y señalaron al padrastro del niño como una persona de comportamiento agresivo.

En paralelo, la investigación también puso el foco sobre posibles antecedentes vinculados al entorno familiar. Marta, abuela paterna de Thiago, afirmó que la familia había realizado al menos cinco denuncias previas por presuntos maltratos, situaciones de abandono y riesgos para la integridad del menor y de su hermano de 10 meses.

La mujer sostuvo que hacía alrededor de tres meses que no podían ver al niño porque, según denunció, la madre habría restringido el contacto con la familia paterna. También aseguró que el padre del menor había impulsado distintas presentaciones judiciales y reclamó que se determine qué respuesta tuvieron esos planteos.

La madre y el padrastro del nene quedaron detenidos. (Foto: Facebook)

“Lo que no queríamos que pase, pasó anoche”, expresó la abuela en declaraciones a Radio Salta. Además, pidió que el hermano menor de Thiago quede bajo la guarda de la familia paterna. De acuerdo con su relato, el bebé de 10 meses se encuentra actualmente bajo resguardo estatal mientras se define su situación.

Un mensaje de la madre que se viralizó tras la tragedia

Mientras la investigación avanza y los investigadores analizan testimonios, pericias forenses y antecedentes familiares, en las últimas horas comenzó a circular en redes sociales una publicación realizada por la madre de Thiago el pasado 11 de abril.

En ese mensaje, la mujer expresaba públicamente su amor por sus hijos: “Gracias por existir, por ser ese sostén, no sé qué sería de mí sin ustedes. Con solo verlos me alegran la vida. Por ustedes seguí, sigo y seguiré. Solo por ustedes vivo. Los amo mis niños, amor de la mamá”, escribió junto a un corazón rojo.