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Con un comunicado, el PRO insistió con la renuncia de Adorni: "No puede seguir"

Aunque sus diputados no dieron el visto bueno para la sesión impulsada por la oposición, el partido de Mauricio Macri volvió a cuestionar la continuidad del jefe de Gabinete y aseguró que buscará avanzar con medidas en la Cámara alta.

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El PRO insiste con la renuncia del jefe de Gabinete pese a no dar quórum para interpelarlo en Diputados: Se termina el show

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Martín Menem declaró desierta la sesión convocada por la oposició para interpelar a Manuel Adorni en la Cámara de Diputados. (Foto: archivo).

"Nuestra posición fue coherente de principio a fin. Primero pedimos explicaciones y una vez conocidas, entendimos que Manuel Adorni no puede seguir en el cargo", señalaron desde el espacio amarillo.

El pronunciamiento llegó luego de que la oposición no lograra reunir el martes el quórum necesario para abrir la sesión especial en la Cámara de Diputados, donde se buscaba acelerar el tratamiento de distintos proyectos vinculados a la situación del funcionario, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Desde el PRO justificaron la ausencia de sus legisladores al sostener que el objetivo de la sesión ya había sido alcanzado previamente mediante la convocatoria de la Comisión de Asuntos Constitucionales para el próximo 30 de junio.

"El quórum ya no era necesario para garantizar que el tema siguiera su curso institucional", argumentaron.

El mensaje del PRO a Javier Milei

Pese a evitar acompañar la sesión impulsada por Unión por la Patria y otros bloques opositores, el partido volvió a marcar distancia de Adorni y dejó en claro que considera inviable su continuidad dentro del Gobierno.

"Desde el Senado vamos a pedir la interpelación, pero no vamos a hacerle el juego a los kirchneristas, que parecen haber descubierto la corrupción recién en 2026 y solo se indignan cuando les conviene políticamente", expresaron.

En el mismo comunicado, el PRO insistió en que su compromiso es con "las instituciones" y con la defensa del cambio, aunque advirtió que la situación del jefe de Gabinete genera un desgaste innecesario para la gestión libertaria.

"Seguir generando ruido innecesario, contradicciones evitables y escándalos que desgastan la gestión no es una opción. El cambio se defiende con hechos", remarcaron.

La maniobra de Martín Menem y el fracaso de la sesión

La sesión especial había sido convocada por Unión por la Patria, la Coalición Cívica, la izquierda, Provincias Unidas y otros sectores de la oposición. Sin embargo, sólo reunió a 117 diputados, doce menos de los 129 necesarios para habilitar el debate.

El fracaso estuvo directamente vinculado a una jugada previa del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien este lunes convocó por su cuenta a la Comisión de Asuntos Constitucionales para el próximo 30 de junio, desactivando así el principal objetivo de la sesión.

En esa reunión se analizarán seis proyectos impulsados por distintos bloques opositores que incluyen pedidos de informes, interpelaciones y hasta una moción de censura contra Adorni.

La decisión de Menem permitió al PRO justificar su ausencia en el recinto, aunque no evitó que el partido volviera a enviar una señal de fuerte malestar hacia el funcionario y renovara el reclamo para que Javier Milei tome una decisión sobre su futuro político.

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