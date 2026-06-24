Femicidio de Agostina Vega: se conocieron nuevas fotos que complican a Claudio Barrelier

Ese momento se convirtió en uno de los puntos más analizados por los investigadores. La sospecha es que el acusado pudo haber intentado verificar qué movimientos habían quedado grabados y qué zonas podían estar bajo vigilancia. Aunque esa interpretación deberá ser confirmada con nuevas pericias, las imágenes ya fueron incorporadas al análisis judicial.

El valor de esta evidencia aumenta porque se trata de la misma cámara que habría registrado algunos de los momentos más importantes de la investigación. Entre ellos se encuentra una de las escenas centrales del caso: el ingreso de Agostina Vega junto a Barrelier durante la noche del 23 de mayo, fecha en la que la adolescente fue vista con vida por última vez.

Además, ese dispositivo habría captado posteriormente otro movimiento relevante: el momento en que el sospechoso habría trasladado el cuerpo de la joven hacia un vehículo. Para los investigadores, unir esas imágenes permite reconstruir una línea temporal que podría explicar qué ocurrió durante las horas posteriores al asesinato.

La nueva prueba aparece en una etapa clave del expediente, donde la Justicia busca establecer con precisión la secuencia de hechos y determinar si existió una planificación previa por parte del acusado.

El caso generó una fuerte conmoción en Córdoba desde que comenzó la búsqueda de la adolescente. Familiares, amigos y vecinos participaron de distintos reclamos para exigir respuestas, mientras los investigadores avanzaban sobre las últimas horas conocidas de la víctima.

Según la hipótesis que sostiene la fiscalía, Agostina habría ingresado al domicilio de Barrelier el 23 de mayo y no habría salido nuevamente con vida. La principal línea investigativa apunta a que la joven fue víctima de un ataque sexual y luego asesinada mediante asfixia.

Los investigadores creen que el crimen ocurrió entre esa noche y la madrugada siguiente. Posteriormente, el cuerpo habría permanecido oculto dentro del inmueble durante un período de tiempo antes de ser trasladado.

En ese contexto, las nuevas fotografías toman relevancia porque podrían aportar elementos sobre lo que ocurrió después del ataque. La teoría que analizan los investigadores sostiene que Barrelier habría intentado reducir las posibilidades de ser descubierto y eliminar rastros que pudieran vincularlo con el hecho.

La mirada del acusado hacia la cámara se convirtió en un detalle que ahora ocupa un lugar central dentro de la investigación. Los especialistas intentan determinar si se trató simplemente de una acción circunstancial o si existía una intención concreta detrás de ese comportamiento.

La reconstrucción judicial indica que, durante la mañana siguiente, el acusado habría utilizado un vehículo para trasladar el cuerpo de la adolescente. Según la información incorporada a la causa, se habría tratado de un Ford Ka perteneciente a Soledad Andreani, que habría sido utilizado para llevar el cuerpo hasta un descampado ubicado en barrio Ampliación Ferreyra.

Ese traslado es uno de los momentos más importantes del expediente, ya que habría marcado el intento de ocultar el crimen y dificultar el hallazgo de la víctima.

Los investigadores continúan trabajando sobre distintas pruebas, entre ellas registros audiovisuales, testimonios y análisis técnicos. Cada elemento es evaluado con el objetivo de establecer cómo fueron los últimos momentos de Agostina y cuál fue la responsabilidad concreta de cada persona involucrada.

La incorporación de estas fotografías suma una nueva capa de complejidad al caso. Aunque todavía resta determinar el alcance definitivo de esta evidencia, para los investigadores representa una oportunidad de conocer más detalles sobre los movimientos del principal acusado.

Las cámaras de seguridad se transformaron en un elemento fundamental desde el comienzo de la causa. En muchos casos, este tipo de registros permiten reconstruir trayectorias, horarios y comportamientos que pueden resultar determinantes dentro de una investigación penal.

En el caso de Agostina Vega, una imagen aparentemente cotidiana terminó convirtiéndose en una posible pieza clave. Un hombre caminando frente a una vivienda y observando un dispositivo de vigilancia pasó a ser un dato bajo análisis judicial.

Los próximos pasos estarán centrados en las pericias sobre esas imágenes y en determinar si las acciones registradas coinciden con la hipótesis que manejan los investigadores. La Justicia busca establecer si Barrelier actuó después del crimen intentando controlar los rastros que había dejado.

Mientras tanto, la familia de la adolescente continúa esperando que el proceso avance y que todas las circunstancias alrededor de la muerte de Agostina sean esclarecidas.

La causa sigue abierta y cada nueva prueba puede modificar la reconstrucción de una historia que todavía mantiene en vilo a Córdoba. Las fotografías incorporadas recientemente podrían convertirse en una pieza decisiva para responder una de las preguntas principales del expediente: qué hizo el acusado durante las horas posteriores al crimen y si intentó ocultar evidencias antes de que la investigación avanzara sobre él.