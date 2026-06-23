Nuevo allanamiento a Elías Piccirillo en la causa por amenazas a su ex socio Francisco Hauque

“Esto no se trata de una deuda. Si fuera así, yo tengo una empresa y 330 empleados, por lo que se resolvería de otra manera”, argumentó en distintas presentaciones judiciales. Sin embargo, los investigadores sospechan que durante aquel encuentro Piccirillo habría ocultado un arma y droga dentro del Audi Q8 de Hauque para luego provocar una intervención policial.

Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores es que esa noche, marcada por altas temperaturas, las cámaras de seguridad registraron a Piccirillo utilizando un abrigo largo o tapado, una prenda que habría servido para ocultar los elementos posteriormente encontrados en el vehículo.

El procedimiento que derivó en el escándalo

Después de la cena, Hauque y su pareja fueron interceptados por policías de civil. Durante el procedimiento, los agentes aseguraron haber hallado cocaína y un arma dentro del vehículo.

La defensa del financista denunció desde el primer momento que se trató de un operativo armado. “Es obvio que está todo preparado”, se escucha decir a la pareja de Hauque en uno de los videos incorporados a la causa mientras el financista permanecía esposado y era interrogado por efectivos policiales.

El ex marido de Jésica Cirio. (Foto: archivo)

El allanamiento anterior vinculado a Jésica Cirio

El nuevo procedimiento se produce apenas dos días después de otro allanamiento ordenado por el juez Luis Armella en propiedades vinculadas a Piccirillo y a Jésica Cirio.

En aquella oportunidad, la Justicia buscó teléfonos celulares, computadoras, discos de almacenamiento y otros dispositivos electrónicos tras la difusión de videos donde la modelo aparece exhibiendo importantes cantidades de dólares en efectivo dentro de un vestidor de una vivienda que compartió con su expareja, Martín Insaurralde.