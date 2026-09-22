Habló la víctima del menor sobreseído por la jueza porteña: "Se reían y decían que la ley estaba suspendida"

“Se reían y decían que al día siguiente salían”

Hernán aseguró que estuvo presente durante el procedimiento policial y afirmó haber escuchado a los adolescentes hablar sobre las consecuencias que enfrentarían. “En el fallo la jueza dice que el menor no tenía por qué saber de la ley, pero cuando estaban detenidos se reían y decían que mañana salían, que la ley estaba suspendida”, señaló.

Según su relato, los policías les advirtieron sobre la existencia del nuevo régimen, pero uno de los adolescentes sostuvo que la normativa estaba suspendida al confundirse con el fallo de la jueza Marta Pascual de la provincia de Buenos Aires.

La víctima agregó que algunos de los jóvenes se negaban a brindar sus datos personales o aseguraban no recordar su DNI. También afirmó que uno de los adolescentes de 16 años tenía antecedentes: “Todo esto lo veía porque pasó en la calle y yo estaba ahí y se le reían en la cara a la Policía”, sostuvo.

la jueza Laura Beatriz De Marinis. (Foto: archivo)

Las críticas de la víctima a la jueza De Marinis

Hernán expresó su malestar con la resolución judicial y explicó por qué rechazó la posibilidad de reunirse con la magistrada. “Es muy fácil dar justicia detrás de un escritorio y con seguridad”, cuestionó.

Además, relató que debe salir de su casa a las 4 de la mañana porque entra a las 6 a trabajar en Palermo y aseguró que anteriormente sufrió otros hechos de inseguridad. “Me pusieron tres veces una pistola en la cabeza, pero traté de no darle importancia al hecho porque, si no, no salgo más a la calle”, expresó.

Finalmente, cuestionó la decisión judicial y manifestó su preocupación por eventuales represalias: “Hay una ley, pero estos jueces se creen más que la ley y uno no sabe ahora qué represalias pueden tomar estos delincuentes”.

Por qué la jueza sobreseyó al adolescente

De Marinis resolvió sobreseer al adolescente imputado por tentativa de robo al considerar que no correspondía aplicarle, en este caso, el nuevo Régimen Penal Juvenil.

El hecho involucró a un grupo de adolescentes que habría intentado sustraerle el celular a Hernán. Luego de la intervención policial, los jóvenes fueron trasladados al Centro de Admisión y Derivación Inchausti. La Fiscalía calificó inicialmente el episodio como robo agravado por haber sido cometido en lugar poblado y en banda, en grado de tentativa.

La Fiscalía apeló el fallo de De Marinis

La resolución de la magistrada fue cuestionada por la Fiscalía, que presentó una apelación con distintos argumentos contra el sobreseimiento.

Uno de los cuestionamientos sostiene que la sentencia no habría precisado qué norma constitucional o convencional resultaría vulnerada por la aplicación de la Ley 27.801. Según la posición de los fiscales, el fallo construyó su argumento alrededor de la protección integral de los adolescentes sin explicar suficientemente de qué manera ese derecho resultaría afectado en el caso concreto.

Otro de los puntos objetados fue el alcance otorgado a las Observaciones del Comité de los Derechos del Niño. La Fiscalía sostuvo que se trata de recomendaciones y pautas interpretativas y señaló que la Observación General N°24 reconoce los 14 años como un estándar mínimo aceptable.

El Ministerio Público también cuestionó la utilización del principio de no regresividad, que impide retrocesos en derechos previamente reconocidos. Según el planteo fiscal, la resolución habría otorgado al régimen anterior, que establecía la punibilidad desde los 16 años, un alcance que la acusación considera improcedente. Ahora será una instancia superior la encargada de revisar los argumentos de la apelación y la resolución adoptada por De Marinis.