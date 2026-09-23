Qué ver en Netflix: la serie turca que es perfecta para maratonear en pocos días

De qué trata La luz de mi vida en Netflix

La sinopsis oficial de Netflix resume el punto de partida de la ficción de manera contundente: "Tras la repentina muerte de su esposo, una mujer descubre un secreto que él dejó atrás y debe enfrentar las consecuencias de sus mentiras".

A partir de esa situación, la serie presentó a una mujer que tuvo que enfrentarse a una realidad completamente diferente de la que había construido durante años.

Elif era una organizadora de bodas exitosa y había compartido diez años de su vida con su esposo. Todo parecía formar parte de una rutina conocida hasta que el accidente terminó con la vida de su pareja.

La muerte provocó que salieran a la luz datos que habían permanecido ocultos. Elif no solamente descubrió que su marido tenía otra vida, sino también que existía otra familia vinculada con él.

Ese descubrimiento convirtió el duelo en un proceso mucho más complejo. La protagonista tuvo que procesar la pérdida mientras intentaba comprender quién había sido realmente el hombre que estuvo a su lado durante una década.

La historia también incorporó a una hija que Elif desconocía por completo. Esa presencia terminó convirtiéndose en una de las piezas centrales de una trama marcada por vínculos inesperados, secretos y nuevas relaciones.

Una serie turca con romance, drama y secretos

La luz de mi vida se incorporó al catálogo de Netflix dentro de la oferta de producciones turcas que desarrollan historias sentimentales con conflictos familiares.

La serie combinó romance y drama alrededor de una situación que comenzó con una tragedia. La muerte del esposo funcionó como el acontecimiento que desencadenó el resto de la historia.

A medida que Elif conoció nuevos detalles, también aparecieron personajes que tuvieron diferentes vínculos con el pasado de su marido.

La producción planteó así una pregunta que atravesó buena parte del relato: ¿cuánto puede cambiar una vida cuando aparece una verdad que permaneció escondida durante años?

Además, la ficción presentó a protagonistas y secundarios que no siempre fueron lo que aparentaban. El secreto no quedó limitado a un solo personaje y las relaciones entre ellos fueron adquiriendo nuevos significados conforme avanzó la historia.

Cuántos capítulos tiene La luz de mi vida en Netflix

La versión disponible en Netflix Argentina figura con 117 capítulos, una cifra que da cuenta de la extensa edición de la producción para su emisión internacional.

La cantidad de episodios también marca una diferencia respecto de las series de temporadas breves que suelen concentrar toda su historia en pocos capítulos.

En este caso, la trama tuvo espacio para desarrollar las relaciones entre sus protagonistas, ampliar los conflictos familiares y presentar nuevas situaciones derivadas de los secretos que rodearon al esposo de Elif.

Por eso, quienes busquen una producción turca de larga duración encontrarán en esta propuesta una historia que puede extenderse durante numerosos episodios.