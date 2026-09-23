Los detalles que aportó la periodista Paula Bernini en el juicio por la desaparición de Loan

El encuentro de Paula Bernini con Carlos Pérez y Victoria Caillava

Uno de los momentos destacados del testimonio de Paula Bernini fue el recuerdo de una entrevista con Carlos Pérez y Victoria Caillava.

La periodista explicó que el encuentro se produjo mientras realizaba su trabajo en una zona cercana a la vivienda de Catalina Peña. En medio de la cobertura de un allanamiento realizado en campos próximos al lugar, Bernini necesitó utilizar un baño.

A partir de las indicaciones que recibió de algunos vecinos, llegó hasta la vivienda de Pérez y Caillava. Según reconstruyó ante la Justicia, ambos accedieron a conversar con ella.

La situación, de acuerdo con su relato, estuvo marcada por un fuerte componente emocional. Bernini describió a Victoria Caillava como una mujer angustiada, mientras que señaló que Carlos Pérez se mostraba afectado, aunque de una manera diferente.

“Más que nada ella estaba muy angustiada y estaba llorando”, recordó la periodista durante su declaración. Sobre Pérez, explicó que se encontraba “un poco más armado”, aunque también lo observó angustiado.

La periodista también hizo referencia a la forma en que se desarrolló aquella conversación. Según explicó, las preguntas surgieron en función del contexto que estaba atravesando y tuvo la impresión de que las respuestas que recibía eran espontáneas.

El relato de Bernini se concentró en lo que observó y escuchó durante aquella entrevista, sin presentar esas percepciones como una conclusión sobre las responsabilidades de los involucrados.

Qué le contó Carlos Pérez durante aquella conversación

Durante aquella charla, Carlos Pérez le habló a Bernini sobre una preocupación que tenía en relación con sus vehículos.

Según el testimonio de la periodista, Pérez había decidido llevar sus vehículos a la comisaría porque tenía temor de que pudieran colocar algún elemento en su interior.

Ese detalle formó parte de la conversación que Bernini recordó ante los integrantes de la Justicia Federal. La periodista explicó que se trataba de una de las cuestiones que Pérez le había manifestado durante aquel primer contacto.

Por su parte, Victoria Caillava también le transmitió información relacionada con los primeros momentos posteriores a la desaparición del niño.

De acuerdo con lo declarado por Bernini, Caillava sostuvo que había sido ella quien había dado aviso a la Policía sobre la desaparición de Loan.

La mujer también habría mencionado durante aquella conversación información que, según su versión, estaba vinculada con posibles lugares de venta de drogas en 9 de Julio.

Estos elementos fueron incorporados al relato de Bernini como parte de las conversaciones que mantuvo durante los primeros días de la investigación, cuando la información sobre el caso se multiplicaba y todavía se intentaba reconstruir la secuencia exacta de los acontecimientos.

La cobertura durante 59 días en 9 de Julio

El testimonio de Bernini también permitió dimensionar la extensión de la cobertura periodística que realizó en Corrientes.

La periodista permaneció 59 días en 9 de Julio, siguiendo prácticamente desde el comienzo las distintas etapas de la búsqueda de Loan y los movimientos de quienes estaban relacionados con el expediente.

Su trabajo implicó acercarse a familiares, vecinos, testigos y otras personas vinculadas con la investigación. En ese contexto, explicó ante la Justicia que uno de sus principales objetivos era reconstruir la secuencia del almuerzo y los movimientos posteriores.

La tarea periodística se desarrollaba mientras aparecían diferentes versiones, testimonios y reconstrucciones sobre lo sucedido.

Por eso, Bernini destacó durante su declaración la necesidad de diferenciar los elementos que podían ser comprobados de las diferentes hipótesis que circulaban alrededor de la desaparición.

Ese punto resulta especialmente relevante en una investigación de estas características, donde durante los primeros días pueden surgir numerosos relatos provenientes de distintas fuentes y con diferentes niveles de precisión.

El contacto con Laudelina Peña

Otro tramo de la declaración estuvo relacionado con Laudelina Peña, una de las personas que Bernini entrevistó durante su permanencia en Corrientes.

La periodista recordó que logró mantener una conversación con Laudelina dentro de una camioneta en la que se desplazaban personas vinculadas con la Fundación Lucio Dupuy.

En aquella oportunidad, según relató Bernini, Laudelina afirmó que estaban buscando a su sobrino.

La periodista también recordó que, en ese momento, Laudelina manifestó no haber tenido contacto con Antonio Benítez, quien había sido detenido ese mismo día.

El encuentro tuvo lugar en un contexto particularmente complejo de la investigación. Durante esas primeras jornadas, la búsqueda de Loan se desarrollaba en paralelo con distintos procedimientos y con la aparición de testimonios que posteriormente serían analizados dentro del expediente.

Bernini explicó ante la Justicia las circunstancias concretas en las que se produjo aquella entrevista y qué fue lo que escuchó de boca de Laudelina.

Las entrevistas con Macarena Peña

La periodista también hizo referencia a sus encuentros con Macarena Peña, hija de Laudelina.

Según explicó durante su declaración, entrevistó a Macarena en dos oportunidades.

Uno de esos encuentros quedó especialmente presente en su recuerdo debido a la actitud que observó en la joven. Bernini sostuvo que Macarena hablaba en voz baja y se mostraba temerosa durante la conversación.

La periodista también explicó que en determinado momento percibió una posible diferencia entre lo que Macarena estaba relatando y la versión que previamente había transmitido su madre.

Es importante remarcar que se trató de una apreciación de la periodista a partir de una entrevista, y no de una conclusión judicial sobre la veracidad de una u otra versión.

El episodio cobró particular relevancia en el relato de Bernini porque posteriormente apareció otra figura vinculada con aquella entrevista: Nicolás Gabriel Soria, conocido como “El Americano”.

El cuestionario que llevó “El Americano”

Uno de los detalles más llamativos de la declaración de Paula Bernini estuvo relacionado con la presencia de Nicolás Soria, conocido como “El Americano”, durante una entrevista con Macarena.

De acuerdo con lo relatado por la periodista, Soria llegó al lugar llevando consigo un papel que contenía una serie de preguntas.

Bernini contó que, durante la conversación, el hombre intentaba orientar a Macarena cuando ella olvidaba algún dato.

La periodista explicó que decidió no utilizar aquel cuestionario.

El episodio fue incluido dentro de la reconstrucción que realizó Bernini sobre sus encuentros con los distintos protagonistas de la investigación. Su relato se centró en describir cómo se desarrolló aquella situación y cuál fue su decisión frente a las preguntas que llevaba Soria.

La presencia de “El Americano” durante aquella etapa del caso fue uno de los elementos que la periodista recordó al reconstruir su cobertura.

Las reconstrucciones realizadas durante la búsqueda de Loan

Otro aspecto abordado durante la declaración fue el trabajo realizado por integrantes de la Fundación Dupuy durante los primeros días de la búsqueda.

Bernini recordó haber visto un video en el que aparecían algunos de los chicos que habían estado en el lugar donde desapareció Loan, además de Laudelina y Alan Cañete.

Las imágenes formaban parte de las distintas reconstrucciones que se realizaban alrededor del episodio.

Para la periodista, uno de los principales objetivos de su cobertura consistía en intentar establecer qué había sucedido durante el almuerzo en el que estuvo Loan y cuáles habían sido los movimientos posteriores de cada una de las personas presentes.

La reconstrucción de esa secuencia resultaba fundamental para comprender cómo se llegó al momento en el que se perdió el rastro del niño.

La búsqueda de una reconstrucción entre testimonios y versiones

En su declaración, Bernini también describió el contexto en el que trabajó durante aquellas primeras semanas.

La desaparición de Loan generó una intensa cobertura periodística y una enorme cantidad de información. Mientras se realizaban rastrillajes y procedimientos, también aparecían testimonios de familiares, vecinos y personas que habían tenido algún tipo de contacto con los protagonistas.

En ese escenario, la periodista explicó que intentaba separar los datos concretos de las especulaciones.

La tarea implicaba reconstruir horarios, movimientos y conversaciones, además de verificar qué había ocurrido efectivamente y qué información formaba parte de versiones que circulaban sin confirmación.

La permanencia durante casi dos meses en 9 de Julio le permitió a Bernini establecer contacto directo con distintos protagonistas de la investigación.

Al declarar ante la Justicia, la periodista reconstruyó algunos de esos encuentros y explicó las circunstancias en las que se produjeron.

Una declaración centrada en los primeros días del caso

El testimonio de Paula Bernini se concentró especialmente en su experiencia como periodista durante la etapa inicial de la investigación.

Su declaración permitió repasar conversaciones que mantuvo con Carlos Pérez, Victoria Caillava, Laudelina Peña, Macarena Peña y Nicolás Soria, además de situaciones vinculadas con la Fundación Dupuy y las primeras reconstrucciones sobre el día de la desaparición.

Uno de los ejes centrales de su relato fue la necesidad de reconstruir qué ocurrió durante el almuerzo y cómo fueron los movimientos posteriores, una tarea que desarrolló mientras permanecía en Corrientes siguiendo la búsqueda.

Los detalles aportados por la periodista forman parte ahora de las declaraciones que se escuchan durante el juicio por la desaparición de Loan Peña.

A más de dos años de aquel 13 de junio de 2024, cuando se perdió el rastro del niño en la localidad de 9 de Julio, el proceso judicial continúa incorporando testimonios de personas que tuvieron contacto con los protagonistas durante las primeras horas, los primeros días y las semanas posteriores.

La declaración de Bernini permitió volver sobre aquella etapa desde la perspectiva de una periodista que permaneció en el lugar durante 59 días y que tuvo contacto directo con varios de los nombres que quedaron incorporados a la investigación.

Su relato ante la Justicia no solo reconstruyó entrevistas puntuales: también describió el escenario en el que se desarrolló la cobertura y la dificultad de seguir una investigación atravesada desde el comienzo por versiones contrapuestas, testimonios y múltiples reconstrucciones sobre lo ocurrido con Loan.