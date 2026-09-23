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Tras el choque en una estación, Pity Álvarez fue internado y crece la incertidumbre por el juicio

El cantante se encuentra en terapia intermedia tras el episodio ocurrido en una estación de servicio. Este miércoles debía continuar el juicio por el crimen de Cristian Díaz.

ras el choque en una estación de servicio

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Actualmente, Álvarez se encuentra en el sector de terapia intermedia del hospital. Está previsto que durante el transcurso de la mañana sea trasladado a una clínica perteneciente a su obra social, aunque por el momento existe hermetismo sobre cómo continuará su situación judicial a partir de este episodio.

Según adelantó A24, el cantante llegó al nosocomio con una situación de deterioro cognitivo y habría sufrido una crisis hipertensiva. Al parecer la situación podría estar relacionada con una noche de consumo, motivo por el cual los médicos resolvieron dejarlo internado para realizarle controles.

Qué pasó con el juicio contra Pity Álvarez

La internación se produce a pocas horas de una nueva audiencia del juicio que se lleva adelante contra el músico por el crimen de Cristian Díaz, ocurrido en 2018. La jornada estaba prevista para este miércoles desde las 11.30 en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29.

En esta instancia debían declarar cuatro testigos propuestos por la defensa de Álvarez, encabezada por los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro. Entre ellos se encuentra Cristina Congiu, madre del músico, además de Claudio Sosto, Lucas Práctico y Yanina Vissio, personas vinculadas con el barrio o con el círculo cercano del cantante.

La situación generó expectativa debido a que el juicio atraviesa una nueva etapa y la internación del músico se produjo poco después del siniestro vial que protagonizó.

El choque que volvió a poner al músico en el centro de la escena

El episodio ocurrió en la Avenida San Martín al 2.400, en la zona de Chacarita, cuando Álvarez chocó contra un vehículo que se encontraba cargando combustible. Si bien se trató de un impacto leve y no hubo personas heridas, la situación tomó trascendencia luego de que se conocieran imágenes del momento.

El hecho ocurrió poco más de 24 horas antes de la audiencia prevista en el marco del juicio y volvió a generar preocupación entre quienes siguen de cerca la situación judicial del músico.

Desde la defensa de Álvarez expresaron su preocupación por lo ocurrido y plantearon que la situación se encuentra en un punto delicado. En declaraciones a la agencia Noticias Argentinas, Sebastián Queijeiro señaló: "Muy al límite todo... Esto es una pavada, pero el tema es cómo lo dimensiona él".

El abogado sostuvo que solicitó "medidas urgentes" al Tribunal, mientras se espera conocer cómo continuará el proceso judicial luego de la internación del cantante.

Por el momento, resta determinar si la audiencia prevista para este miércoles podrá realizarse con normalidad o si deberá ser reprogramada debido al estado de salud de Álvarez.

En pocas palabras

  • Pity Álvarez internado: El cantante fue hospitalizado en el hospital Tornú tras un choque y por deterioro cognitivo.
  • Juicio en vilo: La internación pone en duda la continuidad de la audiencia por el crimen de Cristian Díaz prevista para hoy.
  • Situación delicada: La defensa solicitó medidas urgentes al Tribunal ante la incertidumbre sobre el estado de salud del músico.
Resumen generado por Thinkindot AI
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