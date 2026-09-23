Tras el choque en una estación, Pity Álvarez fue internado y crece la incertidumbre por el juicio

En esta instancia debían declarar cuatro testigos propuestos por la defensa de Álvarez, encabezada por los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro. Entre ellos se encuentra Cristina Congiu, madre del músico, además de Claudio Sosto, Lucas Práctico y Yanina Vissio, personas vinculadas con el barrio o con el círculo cercano del cantante.

La situación generó expectativa debido a que el juicio atraviesa una nueva etapa y la internación del músico se produjo poco después del siniestro vial que protagonizó.

El choque que volvió a poner al músico en el centro de la escena

El episodio ocurrió en la Avenida San Martín al 2.400, en la zona de Chacarita, cuando Álvarez chocó contra un vehículo que se encontraba cargando combustible. Si bien se trató de un impacto leve y no hubo personas heridas, la situación tomó trascendencia luego de que se conocieran imágenes del momento.

El hecho ocurrió poco más de 24 horas antes de la audiencia prevista en el marco del juicio y volvió a generar preocupación entre quienes siguen de cerca la situación judicial del músico.

Desde la defensa de Álvarez expresaron su preocupación por lo ocurrido y plantearon que la situación se encuentra en un punto delicado. En declaraciones a la agencia Noticias Argentinas, Sebastián Queijeiro señaló: "Muy al límite todo... Esto es una pavada, pero el tema es cómo lo dimensiona él".

El abogado sostuvo que solicitó "medidas urgentes" al Tribunal, mientras se espera conocer cómo continuará el proceso judicial luego de la internación del cantante.

Por el momento, resta determinar si la audiencia prevista para este miércoles podrá realizarse con normalidad o si deberá ser reprogramada debido al estado de salud de Álvarez.