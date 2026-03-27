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La situación la desbordó y el miedo se transformó en una reacción desesperada: decidió abrir la puerta y tirarse del vehículo con su hijo en brazos. La joven explicó que no se animó a pedirle al conductor que detuviera el auto. “No le iba a decir ‘disculpe, me siento mal o frene´, porque no sabía si iba a acelerar”, sostuvo.

Aprovechó que el vehículo redujo la velocidad al cruzar una avenida y, en ese instante, se arrojó del auto en movimiento. Logró caer de pie y corrió hasta la esquina de Rivadavia y Francia, donde comenzó a pedir ayuda.

La reacción de los vecinos

El hecho ocurrió en un feriado, por lo que había poca gente en la calle. Sin embargo, vecinos de la zona salieron a asistirla al escuchar sus pedidos de ayuda.

“Yo estaba en un estado de shock terrible”, contó. Según su relato, el conductor no la asistió: “Dejó la puerta abierta y se fue. No bajó ni puso balizas”.

La situación se volvió aún más crítica: “Los vecinos quisieron sacarme a mi bebé porque me estaba desmayando en medio de la calle”, agregó. Finalmente, logró comunicarse con su madre y su pareja, que llegaron rápidamente.

720 - 2026-03-27T162057.813 La dramática decisión que tomó una madre cuando viajaba con su bebé en un auto de aplicación.

Qué dijo tras el episodio

Horas después, ya más tranquila, la joven intentó reconstruir lo ocurrido y encontrar una explicación. “Me pregunté si estaba teniendo un infarto, un ataque de pánico o de ansiedad”, explicó.

Sin embargo, remarcó que lo que sintió fue distinto a experiencias previas: “He sufrido ansiedad antes y no se siente como lo que me pasó en ese momento”. También describió síntomas llamativos: “Mi bebé y yo salimos totalmente pálidos, amarillos, y con parte de la cara roja”.

La intervención policial y la investigación

Tras el hecho, la mujer realizó la denuncia. En la comisaría, según relató, le sugirieron que podría haber sido un intento de robo. Sin embargo, ella mantiene sus dudas. “Reaccioné a tiempo, pero no sé si fue algo en el aire o algo que toqué”, sostuvo.

El caso quedó bajo análisis y, por el momento, no hay una explicación oficial sobre lo ocurrido.