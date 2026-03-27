La dramática decisión que tomó una madre cuando viajaba con su bebé en un auto de aplicación
El hecho ocurrió en Mar del Plata cuando la joven comenzó a sentir síntomas extraños durante el trayecto recorrido y desconfió del conductor. Al percibir que se le durmió la mitad del cuerpo reaccionó de una manera inesperada.
El momento en el que le tomaron la denuncia a la víctima de un presunto robo o intoxicación. (Foto: gentileza 0223).
Una escena cotidiana se transformó en segundos en una situación límite. Una joven de Mar del Plata se arrojó de un Uber en movimiento junto a su bebé de un año, en medio de un episodio que todavía intenta comprender y que generó fuerte impacto en redes sociales.
“Me tiré con mi hijo del Uber. Tengan cuidado, estamos bien”, escribió la mujer en sus redes, donde relató el dramático momento ocurrido el 24 de marzo, cerca de las 16:20. Según explicó, aún no puede volver a ver el video del episodio por el impacto emocional que le generó.
De acuerdo con su testimonio, había solicitado el viaje para dirigirse a la casa de su madre. El trayecto comenzó con normalidad por la avenida Rivadavia, pero a los pocos minutos empezó a sentir síntomas físicos extraños.
“Se me empezaron a dormir las manos, los pies, las piernas y me dolía la garganta”, relató. En ese momento, notó un movimiento del conductor que incrementó su temor: “Lo único que vi fue que hizo un gesto como si se agachara”.
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La situación la desbordó y el miedo se transformó en una reacción desesperada: decidió abrir la puerta y tirarse del vehículo con su hijo en brazos. La joven explicó que no se animó a pedirle al conductor que detuviera el auto. “No le iba a decir ‘disculpe, me siento mal o frene´, porque no sabía si iba a acelerar”, sostuvo.
Aprovechó que el vehículo redujo la velocidad al cruzar una avenida y, en ese instante, se arrojó del auto en movimiento. Logró caer de pie y corrió hasta la esquina de Rivadavia y Francia, donde comenzó a pedir ayuda.
La reacción de los vecinos
El hecho ocurrió en un feriado, por lo que había poca gente en la calle. Sin embargo, vecinos de la zona salieron a asistirla al escuchar sus pedidos de ayuda.
“Yo estaba en un estado de shock terrible”, contó. Según su relato, el conductor no la asistió: “Dejó la puerta abierta y se fue. No bajó ni puso balizas”.
La situación se volvió aún más crítica: “Los vecinos quisieron sacarme a mi bebé porque me estaba desmayando en medio de la calle”, agregó. Finalmente, logró comunicarse con su madre y su pareja, que llegaron rápidamente.
Qué dijo tras el episodio
Horas después, ya más tranquila, la joven intentó reconstruir lo ocurrido y encontrar una explicación. “Me pregunté si estaba teniendo un infarto, un ataque de pánico o de ansiedad”, explicó.
Sin embargo, remarcó que lo que sintió fue distinto a experiencias previas: “He sufrido ansiedad antes y no se siente como lo que me pasó en ese momento”. También describió síntomas llamativos: “Mi bebé y yo salimos totalmente pálidos, amarillos, y con parte de la cara roja”.
La intervención policial y la investigación
Tras el hecho, la mujer realizó la denuncia. En la comisaría, según relató, le sugirieron que podría haber sido un intento de robo. Sin embargo, ella mantiene sus dudas. “Reaccioné a tiempo, pero no sé si fue algo en el aire o algo que toqué”, sostuvo.
El caso quedó bajo análisis y, por el momento, no hay una explicación oficial sobre lo ocurrido.