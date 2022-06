La echaron de un super chino, de la furia destrozó una góndola de vinos, denunció maltratos y ahora se ofrece como niñera

En diálogo con Mediodía Noticias la joven de 25 años aseguró que estaba contratada en negro y el sueldo era de 52 mil pesos por 9 horas de trabajo de lunes a sábado.

“Cuando reclamábamos, la encargada nos decía ‘si no les gusta ahí tienen la puerta, váyanse’”, detalló Evelyn sobre los tratos que recibía de sus jefes.

“Mi familia me veía como llegaba triste del trabajo, llorando. La pase mal”.

“En ese momento me cegó el enojo, la bronca, el tragarme los maltratos, los retos, el ninguneo, y hasta ‘manotazos’ o insultos por no perder el trabajo”, expresó la joven.

“Me arrepiento porque yo no quería que llegue a tanto, no quería que me haga tan mal”, aseguró.

Por el hecho sus expempleadores realizaron una denuncia y estuvo detenida 30 horas. Ahora tiene una causa abierta por daños y amenazas. La joven aseguró que cumplirá con las sanciones legales correspondiente con sus acciones.

“Yo sé lo que soy y el esfuerzo que hago en mi trabajo. Sé que voy a conseguir algo mejor”, manifestó Evelyn.