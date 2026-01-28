En vivo Radio La Red
La emotiva despedida de la hija a la mujer que murió tras caer de una cascada en Bariloche

Luego de la trágica muerte de Silvana Garibaldi, su hija le dedicó un sentido mensaje en redes sociales.

Garibaldi murió el lunes pasado tras golpearse la nuca en la Cascada Frey, un sector del Parque Nacional Nahuel Huapi.

Horas después de la trágica muerte de Silvana Garibaldi, quien se arrojó por una cascada en Bariloche y se golpeó la cabeza contra una roca, una de sus hijas le dedicó una breve y emotiva despedida en sus redes sociales.

Hasta pronto, ma. Aguante vos”, escribió la joven junto a un emoji de corazón rojo, en una imagen donde aparece su madre sonriente.

En ese mismo posteo, otros allegados también expresaron sus condolencias. “Te quiero mucho, Sil. Que la Virgen te reciba en sus brazos”, escribió una mujer. “Besos al cielo, Sil. Volá alto”, añadió otra persona.

Garibaldi murió el lunes pasado tras golpearse la nuca en la Cascada Frey, un sector del Parque Nacional Nahuel Huapi al que había accedido junto a otras personas en una embarcación particular.

Pese a que las personas que la acompañaban lograron sacarla del agua y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, no logró sobrevivir.

Quién era la mujer que falleció en una cascada del Parque Nacional Nahuel Huapi

La mujer, licenciada en Administración de Empresas, estaba próxima a cumplir 60 años el 28 de febrero. Tenía tres hijos, Franco, Josefina e Inés, dos de ellos radicados en el exterior, y residía en un country del partido bonaerense de Pilar.

En una entrevista concedida a Clarín durante el verano de 2004, Garibaldi había contado que solía veranear desde la infancia en Pinamar junto a su marido, Alejandro Vallone (60), contador público. En la actualidad, ambos se encontraban separados.

A lo largo de su carrera profesional, desarrolló una extensa trayectoria en compañías de consumo masivo, servicios y consultoría.

Se desempeñó en la Gerencia de Marketing y Desarrollo de Negocios de Papelera del Plata, trabajó en Arcor División Galletitas y en Kimberley Clark Fem and Personal Care para Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. También ocupó cargos como directora de Desarrollo Comercial en CCR-IRI y BMC Consulting Group, además de pasar por Ignis Argentina Medios & Comunicación y fundar su propia empresa, GVD Consulting. En su perfil de LinkedIn, se describía como "consultora especialista en Estrategia Comercial y Marketing / Gestión de Proyectos. Start up de Negocios".

