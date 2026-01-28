La emotiva despedida de la hija a la mujer que murió tras caer de una cascada en Bariloche

Pese a que las personas que la acompañaban lograron sacarla del agua y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, no logró sobrevivir.

Quién era la mujer que falleció en una cascada del Parque Nacional Nahuel Huapi

La mujer, licenciada en Administración de Empresas, estaba próxima a cumplir 60 años el 28 de febrero. Tenía tres hijos, Franco, Josefina e Inés, dos de ellos radicados en el exterior, y residía en un country del partido bonaerense de Pilar.

En una entrevista concedida a Clarín durante el verano de 2004, Garibaldi había contado que solía veranear desde la infancia en Pinamar junto a su marido, Alejandro Vallone (60), contador público. En la actualidad, ambos se encontraban separados.

A lo largo de su carrera profesional, desarrolló una extensa trayectoria en compañías de consumo masivo, servicios y consultoría.

Se desempeñó en la Gerencia de Marketing y Desarrollo de Negocios de Papelera del Plata, trabajó en Arcor División Galletitas y en Kimberley Clark Fem and Personal Care para Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. También ocupó cargos como directora de Desarrollo Comercial en CCR-IRI y BMC Consulting Group, además de pasar por Ignis Argentina Medios & Comunicación y fundar su propia empresa, GVD Consulting. En su perfil de LinkedIn, se describía como "consultora especialista en Estrategia Comercial y Marketing / Gestión de Proyectos. Start up de Negocios".