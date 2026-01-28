Tras la amenaza de muerte a Karina Mazzocco, Luis Ventura impactó con una confesión inesperada

"Dentro de todo Karina recibió un léxico que no transgrede ya que es una amenaza de muerte pero sin tortura. Cuando te prometen muerte con tortura o resoluciones atroces te entra un signo de pregunta impresionante. Yo estuve y sigo estando con un botón antipánico. Tengo una guardia en provincia y otra en Capital Federal", reveló entonces Luis Ventura ante el asombro de los integrantes del programa.

Al mismo tiempo, señaló sobre la enorme cantidad de amedrentamientos que sufrió que algunas de ellas parecieron no ser verdaderas. "Muchas de las amenazas son inexactas porque no responden a la realidad de lo que pasó y también muchos de los contactos o páginas que publican están radicadas en Vietnam, o en países asiático y africanos. Cuando vos profundizás la investigación, cierran las páginas para luego abrir otra y seguir la amenaza por esa", concluyó.

Luis Ventura y Karina Mazzocco amenazados - captura Lape Club Social

Cómo fue la aterradora amenaza de muerte a Karina Mazzocco

Recientemente Karina Mazzocco vivió un momento de extrema tensión luego de recibir amenazas de muerte a través de WhatsApp, situación que encendió todas las alarmas en América TV y que tuvo su origen en un móvil reciente del programa A la Tarde. El hecho ocurrió tras la entrevista a Gonzalo Nannis, hermano de Mariana Nannis y tío de Axel Caniggia, nombre que fue mencionado durante la charla y que, según se presume, habría provocado la furia de quien envió los mensajes intimidatorios.

La gravedad del episodio quedó expuesta cuando los mensajes llegaron directamente al canal de comunicación que utiliza el programa para que la gente comparta sus historias de vida, una sección que el ciclo viene impulsando desde hace algunos meses. Lejos de tratarse de un comentario aislado, el texto contenía una amenaza directa y escalofriante: "Karina, te voy a matar. Ya sé dónde vive tu hijo, dónde se mudó".

Pero eso no fue todo. Minutos después, el agresor redobló la apuesta con otra advertencia aún más violenta, en la que volvió a involucrar a Axel Caniggia: "Dejá de meterlo a Axel Caniggia. Te la voy a descargar, vas a ver, en la cabeza". El mensaje no llegó solo: estaba acompañado por la imagen de un arma, lo que generó una profunda preocupación tanto en la conductora como en todo el equipo del programa.

Frente a esta situación, Karina Mazzocco decidió hacer público su descargo y dejó en claro su desconcierto ante semejante reacción. "No se mencionó a la persona de manera descalificatoria. Fue en el contexto de una historia, yo no dije que era un delincuente, no lo amenacé de muerte ni nada. ¿Les parece que puede ser posible?", expresó al aire, visiblemente impactada por lo ocurrido.

La conductora también llevó tranquilidad al confirmar que el tema ya está en manos de la Justicia y que se activaron los protocolos correspondientes. "Ya fue hecha la denuncia. Hay gente que está investigando. Pero esto es un desastre", agregó, dejando en evidencia la gravedad del episodio y el nivel de violencia al que están expuestos quienes trabajan en los medios.

El caso generó repercusión y volvió a poner sobre la mesa el debate sobre los límites de la exposición mediática y las consecuencias que pueden derivarse de reacciones extremas, incluso cuando no hay agravios ni acusaciones. Mientras avanza la investigación, la prioridad está puesta en la seguridad de Karina Mazzocco y su familia, en un contexto que encendió todas las alertas dentro del canal y en el mundo del espectáculo.