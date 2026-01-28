Video: estaban de vacaciones y por las cámaras vieron cómo les desvalijaron los departamentos

La estudiante también explicó que el departamento lindero fue atacado con la misma modalidad, lo que refuerza la hipótesis de un robo planificado.

Además, cámaras de seguridad de un bar cercano captaron a cuatro jóvenes encapuchados, caminando por la calle con mochilas apenas un minuto después del asalto.

robo cordoba

“En los últimos meses ya hubo seis robos y en mi piso, que somos seis departamentos, este ya es el tercero”, denunció Martina, visiblemente preocupada por la reiteración de hechos delictivos en el edificio.

La denuncia fue radicada y ahora los vecinos esperan avances en la investigación. Entre las sospechas, no descartan que los delincuentes hayan logrado ingresar utilizando un pin magnético, una modalidad que ya fue advertida en otros robos registrados en la zona.

"Es una bomba": un robo y una amenaza sacudieron un local en el Centro de Córdoba

Un grave hecho de inseguridad ocurrió en pleno centro de Córdoba, cuando un hombre ingresó a robar a una joyería ubicada en la Galería Planeta, sobre avenida Colón al 200, y dejó una caja con una amenaza de bomba antes de escapar.

El mensaje que acompañaba el paquete era contundente: “Es una bomba, no salgas, llamá a Bomberos”.

bomba

La caja tenía una pila doble A adherida con cinta y cables que ingresaban en su interior, lo que activó de inmediato el protocolo de emergencia.

Según se informó, el delincuente se hizo pasar por cliente, pidió ver unos aros y, en un descuido de la empleada, se los arrebató. Al emprender la huida, dejó la caja sobre el mostrador del local.