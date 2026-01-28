Video: estaban de vacaciones y por las cámaras vieron cómo les desvalijaron los departamentos
Delincuentes forzaron la cerradura de dos viviendas en un edificio y escaparon con ropa, dinero y una computadora. El robo quedó registrado.
Video: así desvalijaron dos departamentos de estudiantes que estaban de vacaciones
Un grupo de delincuentes ingresó a un edificio del barrio Nueva Córdoba, donde logró forzar la cerradura de dos departamentos desocupados y los desvalijó por completo. El hecho ocurrió en un inmueble ubicado sobre Laprida al 100, mientras las inquilinas se encontraban fuera de la ciudad.
Una de las viviendas contaba con cámaras de seguridad y dejó registros del momento en el que los ladrones huyeron del lugar tras cometer el robo. Según relataron las víctimas, los delincuentes se llevaron ropa, dinero en efectivo, accesorios, una computadora y mercadería correspondiente a un emprendimiento de mates.
Embed
De acuerdo con lo informado por ElDoce, las damnificadas son estudiantes que no se encontraban en la capital cordobesa porque habían viajado por vacaciones.
“El lunes a las 17 me llama una vecina del mismo piso y me avisa que tenía la cerradura rota. Estaba todo abierto y se metieron. Me mandó videos, estaba todo revuelto”, contó Martina, una de las jóvenes afectadas.
La estudiante también explicó que el departamento lindero fue atacado con la misma modalidad, lo que refuerza la hipótesis de un robo planificado.
Además, cámaras de seguridad de un bar cercano captaron a cuatro jóvenes encapuchados, caminando por la calle con mochilas apenas un minuto después del asalto.
“En los últimos meses ya hubo seis robos y en mi piso, que somos seis departamentos, este ya es el tercero”, denunció Martina, visiblemente preocupada por la reiteración de hechos delictivos en el edificio.
La denuncia fue radicada y ahora los vecinos esperan avances en la investigación. Entre las sospechas, no descartan que los delincuentes hayan logrado ingresar utilizando un pin magnético, una modalidad que ya fue advertida en otros robos registrados en la zona.
"Es una bomba": un robo y una amenaza sacudieron un local en el Centro de Córdoba
Un grave hecho de inseguridad ocurrió en pleno centro de Córdoba, cuando un hombre ingresó a robar a una joyería ubicada en la Galería Planeta, sobre avenida Colón al 200, y dejó una caja con una amenaza de bomba antes de escapar.
El mensaje que acompañaba el paquete era contundente: “Es una bomba, no salgas, llamá a Bomberos”.
La caja tenía una pila doble A adherida con cinta y cables que ingresaban en su interior, lo que activó de inmediato el protocolo de emergencia.
Según se informó, el delincuente se hizo pasar por cliente, pidió ver unos aros y, en un descuido de la empleada, se los arrebató. Al emprender la huida, dejó la caja sobre el mostrador del local.