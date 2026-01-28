En vivo Radio La Red
Policiales
Policía de la Ciudad
Morón
Inseguridad

Balearon a dos efectivos de la Policía de la Ciudad en Morón para robarles la moto: uno está grave

El ataque ocurrió en la localidad bonaerense de Morón.

Balearon a dos efectivos de la Policía de la Ciudad en Morón: uno está grave (Foto: captura de TV).

Balearon a dos efectivos de la Policía de la Ciudad en Morón: uno está grave (Foto: captura de TV).

Un oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y una cadete fueron baleados por dos delincuentes, en la localidad bonaerense de Morón, tras intentar robarles la moto en la que circulaban.

El agente, identificado como Mariano Agustín Guerre, se encuentra internado en grave estado tras recibir un disparo en el pecho, otro en el glúteo y un tercero en la pierna.

Por su parte, la joven que lo acompañaba, Leyla Espinosa, también resultó herida, aunque está fuera de peligro: sufrió el roce de una bala en el pecho, la fractura de dos dedos de su mano derecha y una lesión por esquirla en la pierna izquierda.

El violento episodio ocurrió este martes por la noche en la calle Curupaytí al 700, donde ambos agentes fueron sorprendidos y baleados por los ladrones en el intento de robo del rodado.

Tras el ataque, Guerre y Espinosa fueron trasladados al Hospital de Morón, donde el efectivo Ingresó consciente y fue asistido de urgencia. Ahora pelea por su vida.

