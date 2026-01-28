Balearon a dos efectivos de la Policía de la Ciudad en Morón para robarles la moto: uno está grave

Embed

El violento episodio ocurrió este martes por la noche en la calle Curupaytí al 700, donde ambos agentes fueron sorprendidos y baleados por los ladrones en el intento de robo del rodado.

Tras el ataque, Guerre y Espinosa fueron trasladados al Hospital de Morón, donde el efectivo Ingresó consciente y fue asistido de urgencia. Ahora pelea por su vida.