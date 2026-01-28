Ayuda Escolar ANSES: paso a paso, cómo hacer para cobrar $85.000

El beneficio alcanza a:

Niñas, niños y adolescentes desde los 45 días hasta los 18 años y 1 mes .

Hijos con discapacidad , sin límite de edad, siempre que concurran a: Escuelas especiales Instituciones de formación Talleres protegidos Espacios de apoyo educativo



El objetivo del pago es aliviar los gastos habituales vinculados al comienzo de clases, como útiles, indumentaria, transporte y materiales escolares.

ANSES_aguinaldo ANSES Ayuda Escolar 2026: habrá nuevo ajuste por hijo escolarizado

Monto confirmado de la Ayuda Escolar 2026 y forma de pago

Para el ciclo lectivo 2026, ANSES confirmó que el monto de la Ayuda Escolar es de $85.000 por hijo. El dinero se deposita en la misma cuenta bancaria donde el titular cobra la AUH u otra prestación compatible.

El pago se efectúa únicamente cuando el certificado de alumno regular fue presentado y validado correctamente por ANSES. Una vez aprobado el trámite, la acreditación se realiza de manera automática, sin necesidad de nuevas gestiones.

Desde el organismo aclararon que el beneficio no se paga de forma retroactiva, por lo que si el certificado no se presenta, el refuerzo no se cobra.

Cómo presentar el certificado escolar para cobrar la Ayuda Escolar

El trámite para acceder a la Ayuda Escolar se realiza de manera digital a través de Mi ANSES. El paso a paso incluye:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social .

Acceder a la sección Hijos .

Seleccionar la opción Presentar certificado escolar .

Generar el formulario correspondiente.

Imprimirlo o descargarlo, hacerlo firmar por la institución educativa.

Volver a cargar el certificado en la plataforma.

Antes de iniciar el trámite, ANSES recomienda verificar que los datos personales y del grupo familiar estén correctamente actualizados, ya que errores en la información pueden generar demoras o rechazos en la validación.

Cómo se suma la Ayuda Escolar a la AUH y otros beneficios

La Ayuda Escolar se incorpora como un ingreso adicional para las familias que cobran la AUH, que en febrero recibe un aumento del 2,8% por la fórmula de movilidad atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Además, continúa vigente la Tarjeta Alimentar, un refuerzo que no se ajusta automáticamente y que puede alcanzar los $108.062, según la cantidad de hijos. Este beneficio se acredita junto con la AUH y está destinado exclusivamente a la compra de alimentos.

De esta manera, la combinación entre AUH, Ayuda Escolar y Tarjeta Alimentar define el ingreso total que perciben los hogares alcanzados durante los meses clave del inicio del ciclo lectivo.

Qué revisar antes de esperar el pago

Desde ANSES remarcan que la Ayuda Escolar requiere un trámite obligatorio, a diferencia de otras prestaciones que se pagan de forma automática cuando los datos están actualizados.

Por ese motivo, el organismo recomienda:

Consultar el estado del trámite en Mi ANSES.

Verificar los datos personales y familiares .

Confirmar que el certificado escolar haya sido validado correctamente.

Realizar estas verificaciones antes del período de liquidación evita inconvenientes y asegura el cobro del beneficio.