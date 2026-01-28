En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Fórmula 1
FÓRMULA 1

Colapinto volvió a brillar en Barcelona y marcó el segundo mejor tiempo con Alpine

El piloto argentino retomó la actividad con el A526 en el Circuito de Barcelona-Catalunya, mostró un ritmo sólido y quedó a solo un paso del mejor tiempo en una jornada clave para el desarrollo del auto 2026.

Colapinto volvió a brillar en Barcelona y marcó el segundo mejor tiempo con Alpine

Franco Colapinto volvió a subirse al Alpine A526 y dejó una señal más que alentadora en los ensayos privados que la Fórmula 1 desarrolla en el Circuito de Barcelona-Catalunya. Luego de la ausencia de la escudería francesa el martes, el equipo regresó este miércoles a la acción y el piloto argentino fue el encargado de abrir la sesión matinal, en lo que significó su segundo contacto en pista con el nuevo monoplaza de cara a la temporada 2026.

Leé también Susto para Alpine en Barcelona: el auto de Colapinto sufrió un problema técnico en medio de los tests
susto para alpine en barcelona: el auto de colapinto sufrio un problema tecnico en medio de los tests

Según informó Motorsport, Colapinto firmó una actuación muy sólida y cerró la jornada con el segundo mejor tiempo, solo superado por George Russell, quien logró el registro más rápido sobre el final de los entrenamientos. El rendimiento del argentino fue uno de los puntos destacados de una sesión intensa, marcada además por dos banderas rojas y el debut en pista del McLaren MCL40.

image

Cómo fue el rendimiento de Colapinto en los ensayos de Barcelona

El piloto de 22 años completó 56 vueltas, un número importante dentro de una jornada enfocada en la recopilación de datos y el desarrollo técnico. En ese contexto, Colapinto no solo mostró consistencia, sino que además logró superar por medio segundo al campeón del mundo Lando Norris, quien giró en 33 oportunidades con el McLaren.

El argentino se mantuvo competitivo durante gran parte de la sesión y evidenció una rápida adaptación al A526, un auto completamente nuevo y diseñado bajo el reglamento técnico que entrará en vigencia en 2026. Alpine valoró especialmente la continuidad del trabajo iniciado el lunes, cuando Colapinto ya había dejado buenas sensaciones.

Además de Colapinto, también tuvieron actividad Lando Norris (McLaren), Nico Hülkenberg (Audi), Oliver Bearman (Haas) y Arvid Lindblad (Racing Bulls), en una jornada que reunió a varios equipos en plena fase de pruebas.

Qué balance había dejado Colapinto en la primera jornada

El lunes, en su estreno oficial con el A526, Colapinto había completado 60 vueltas y registrado el tercer mejor tiempo, solo por detrás de Isack Hadjar (Red Bull) y George Russell (Mercedes). Tras ese primer día, el argentino se mostró entusiasmado con el desafío que representa su primera temporada completa como piloto titular.

“Estoy muy contento de estar en mi primera temporada con un auto nuevo y con reglamentos nuevos. Los autos son muy diferentes y hay cambios grandes, eso siempre es emocionante”, expresó Colapinto, destacando el trabajo del equipo de Enstone para poner el coche en pista.

Qué cambios destacó del nuevo Alpine A526

El piloto argentino explicó que los nuevos monoplazas obligan a modificar hábitos y estilos de conducción. “La gestión de la energía, los neumáticos, que son más finos y pequeños, y otros cambios nos obligan a adaptarnos y readaptar nuestra forma de manejar. Hay muchas cosas por aprender y entender”, señaló.

Ese proceso de adaptación es clave para Alpine, que busca llegar de la mejor manera al inicio del campeonato. En ese sentido, el plan del equipo es que Colapinto continúe girando durante las cuatro horas de la sesión matinal, antes de cederle el auto a Pierre Gasly por la tarde.

Para el francés será su primera participación en estos ensayos en Barcelona, luego de haber conducido el monoplaza la semana pasada durante el shakedown realizado en Silverstone.

Con tiempos competitivos, buena cantidad de vueltas y sensaciones positivas, Colapinto sigue sumando argumentos en una pretemporada que recién empieza, pero que ya empieza a ilusionar a Alpine y a los fanáticos argentinos de la Fórmula 1.

