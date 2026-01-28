Colapinto volvió a brillar en Barcelona y marcó el segundo mejor tiempo con Alpine

Además de Colapinto, también tuvieron actividad Lando Norris (McLaren), Nico Hülkenberg (Audi), Oliver Bearman (Haas) y Arvid Lindblad (Racing Bulls), en una jornada que reunió a varios equipos en plena fase de pruebas.

Qué balance había dejado Colapinto en la primera jornada

El lunes, en su estreno oficial con el A526, Colapinto había completado 60 vueltas y registrado el tercer mejor tiempo, solo por detrás de Isack Hadjar (Red Bull) y George Russell (Mercedes). Tras ese primer día, el argentino se mostró entusiasmado con el desafío que representa su primera temporada completa como piloto titular.

“Estoy muy contento de estar en mi primera temporada con un auto nuevo y con reglamentos nuevos. Los autos son muy diferentes y hay cambios grandes, eso siempre es emocionante”, expresó Colapinto, destacando el trabajo del equipo de Enstone para poner el coche en pista.

Qué cambios destacó del nuevo Alpine A526

El piloto argentino explicó que los nuevos monoplazas obligan a modificar hábitos y estilos de conducción. “La gestión de la energía, los neumáticos, que son más finos y pequeños, y otros cambios nos obligan a adaptarnos y readaptar nuestra forma de manejar. Hay muchas cosas por aprender y entender”, señaló.

Ese proceso de adaptación es clave para Alpine, que busca llegar de la mejor manera al inicio del campeonato. En ese sentido, el plan del equipo es que Colapinto continúe girando durante las cuatro horas de la sesión matinal, antes de cederle el auto a Pierre Gasly por la tarde.

Para el francés será su primera participación en estos ensayos en Barcelona, luego de haber conducido el monoplaza la semana pasada durante el shakedown realizado en Silverstone.

Con tiempos competitivos, buena cantidad de vueltas y sensaciones positivas, Colapinto sigue sumando argumentos en una pretemporada que recién empieza, pero que ya empieza a ilusionar a Alpine y a los fanáticos argentinos de la Fórmula 1.