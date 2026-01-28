Dramático video: un bebé salió despedido del auto y detuvieron a la madre

La madre, identificada como Jacqueline Hernández, de 35 años, residente de La Habra, fue arrestada y alojada en la cárcel de la ciudad de Fullerton, acusada de abuso infantil en grado grave.

Los investigadores informaron que el hecho ocurrió el pasado 20 de enero, entre las 8 y las 9. Ese día, la Policía señaló que no recibió llamados de emergencia.

Fue recién el 24 de enero cuando un testigo, que presenció la escena, se presentó ante el Departamento de Policía de Fullerton y aportó datos clave sobre la camioneta.

Con esa información, los investigadores lograron ubicar una vivienda en La Habra, donde localizaron el vehículo, al nene y a la mujer que aparece en las imágenes.