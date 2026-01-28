En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Bebé
madre
Al borde de la tragedia

Dramático video: un bebé salió despedido del auto y detuvieron a la madre

La mujer fue arrestada luego del episodio que fue difundido por el departamento de la policía.

Un bebé salió despedido del auto que manejaba su madre (Foto: captura de video).

Un bebé salió despedido del auto que manejaba su madre (Foto: captura de video).

Un bebé de apenas 19 meses cayó al asfalto luego de que se abriera la puerta del acompañante de una camioneta en movimiento en una esquina de la ciudad de Fullerton, en California, Estados Unidos. Por el dramático episodio, en el que el menor estuvo a punto de ser atropellado por un vehículo que circulaba detrás, la madre fue detenida.

Leé también Dólares falsos: la recomendación de la Policía Federal para detectarlos
La Policía Federal Argentina (PFA) difundió un tutorial práctico destinado a enseñar a la ciudadanía a detectar billetes de dólar falsos.

En el video difundido por el Departamento de Policía de Fullerton se ve el momento en el que una camioneta negra tipo SUV, un vehículo utilitario deportivo, dobla en la intersección de N. Euclid Street y W. Malvern Avenue. Allí, la puerta del acompañante se abre de manera repentina y el nene cae al pavimento, se desliza sobre la calzada y queda tendido durante algunos segundos. Detrás del vehículo, los autos que circulaban lograron frenar de manera brusca y evitaron una tragedia.

La camioneta, conducida por la madre, se detuvo de inmediato. Acto seguido, la mujer corrió hacia el bebé, lo levantó y regresó al rodado.

Embed

Según informaron las autoridades, el menor sufrió lesiones compatibles con la caída y fue trasladado a un hospital de la zona, donde recibió atención médica.

La madre, identificada como Jacqueline Hernández, de 35 años, residente de La Habra, fue arrestada y alojada en la cárcel de la ciudad de Fullerton, acusada de abuso infantil en grado grave.

Los investigadores informaron que el hecho ocurrió el pasado 20 de enero, entre las 8 y las 9. Ese día, la Policía señaló que no recibió llamados de emergencia.

Fue recién el 24 de enero cuando un testigo, que presenció la escena, se presentó ante el Departamento de Policía de Fullerton y aportó datos clave sobre la camioneta.

Con esa información, los investigadores lograron ubicar una vivienda en La Habra, donde localizaron el vehículo, al nene y a la mujer que aparece en las imágenes.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Bebé madre Video
Notas relacionadas
Balearon a dos efectivos de la Policía de la Ciudad en Morón para robarles la moto: uno está grave
La emotiva despedida de la hija a la mujer que murió tras caer de una cascada en Bariloche
Video: estaban de vacaciones y por las cámaras vieron cómo les desvalijaron los departamentos

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar