Russo
Boca
FÚTBOL

Russo sigue internado y hay preocupación: qué se sabe sobre la salud del DT de Boca

El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, permanece internado en la clínica Fleni. ¿Qué se sabe sobre su estado de salud?

La preocupación en Boca continúa en torno a la salud de Miguel Ángel Russo. El entrenador, de 69 años, permanece internado en la clínica Fleni por una infección urinaria y, hasta que los médicos no consideren superada la bacteria que lo afecta, no recibirá el alta. Su círculo íntimo asegura que se encuentra de buen ánimo, aunque por ahora deberá permanecer bajo observación.

image

Por qué Russo sigue internado en el Fleni

El cuerpo médico que lo atiende tomó la decisión de mantenerlo en la clínica debido a que su cuadro aún no le permite continuar con un tratamiento ambulatorio. La infección requiere controles estrictos, y los cultivos determinaron que se trata de una bacteria fuerte, lo que refuerza la necesidad de administrarle antibióticos e hidratación constante a través de suero.

En ese sentido, Russo pasó ya dos noches internado, bajo un monitoreo que permite evitar complicaciones y avanzar con el tratamiento sin riesgos de recaída o de exposición a otros virus o bacterias. Todo indica que su estadía en el Fleni podría extenderse algunos días más.

Cómo está el estado de ánimo de Russo

Desde su entorno cercano señalan que el técnico de Boca se encuentra animado y con deseos de volver a su casa. Incluso, insiste con retomar cuanto antes la conducción del plantel. Sin embargo, la indicación médica es clara: deberá permanecer internado hasta que la infección esté controlada.

En las últimas horas, Russo recibió la visita de su hijo Ignacio, delantero de Tigre, un gesto que lo reconfortó en medio de la internación.

Quién dirige a Boca ante la ausencia de Russo

Ante la ausencia de Russo, Claudio Úbeda asumió la conducción de los entrenamientos en Ezeiza. El plantel volvió a las prácticas este miércoles bajo sus órdenes y continuará de la misma manera en los próximos días.

Junto a Úbeda trabajan Juvenal Rodríguez, segundo ayudante de campo, Adrián Gerónimo y Cristian Aquino, los preparadores físicos, y Cristian Muñoz, entrenador de arqueros. El cuerpo técnico está al frente de la rutina mientras esperan la recuperación del DT principal.

Qué postura adoptó Boca sobre la salud de su entrenador

Hasta el momento, Boca no emitió ningún comunicado oficial ni a través de su sitio web ni en sus redes sociales sobre el estado de salud de Russo. La dirigencia y el cuerpo médico del club siguen de cerca la evolución del entrenador, aunque eligieron mantener silencio público mientras el técnico continúa internado.

El estado físico del DT ya había generado inquietud en las últimas semanas. En los dos partidos previos del Xeneize, Russo se mostró cansado, falto de energía y permaneció sentado durante casi todo el encuentro, sin levantarse ni dar indicaciones como lo hace habitualmente. Esa imagen encendió alertas sobre su salud y ahora la internación refuerza la expectativa de una pronta recuperación.

Mientras Boca sigue su agenda de entrenamientos con la mira puesta en el calendario competitivo, la atención está puesta en la salud de Miguel Ángel Russo. Los médicos mantienen un estricto control de su evolución y, hasta que la infección no sea superada por completo, no recibirá el alta.

Por el momento, el deseo de su entorno y del mundo Boca es que el DT logre recuperarse plenamente para volver a su casa y, cuando los tiempos lo permitan, retomar su lugar en el banco de suplentes.

