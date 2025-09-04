Russo sigue internado y hay preocupación: qué se sabe sobre la salud del DT de Boca

En las últimas horas, Russo recibió la visita de su hijo Ignacio, delantero de Tigre, un gesto que lo reconfortó en medio de la internación.

Quién dirige a Boca ante la ausencia de Russo

Ante la ausencia de Russo, Claudio Úbeda asumió la conducción de los entrenamientos en Ezeiza. El plantel volvió a las prácticas este miércoles bajo sus órdenes y continuará de la misma manera en los próximos días.

Junto a Úbeda trabajan Juvenal Rodríguez, segundo ayudante de campo, Adrián Gerónimo y Cristian Aquino, los preparadores físicos, y Cristian Muñoz, entrenador de arqueros. El cuerpo técnico está al frente de la rutina mientras esperan la recuperación del DT principal.

Qué postura adoptó Boca sobre la salud de su entrenador

Hasta el momento, Boca no emitió ningún comunicado oficial ni a través de su sitio web ni en sus redes sociales sobre el estado de salud de Russo. La dirigencia y el cuerpo médico del club siguen de cerca la evolución del entrenador, aunque eligieron mantener silencio público mientras el técnico continúa internado.

El estado físico del DT ya había generado inquietud en las últimas semanas. En los dos partidos previos del Xeneize, Russo se mostró cansado, falto de energía y permaneció sentado durante casi todo el encuentro, sin levantarse ni dar indicaciones como lo hace habitualmente. Esa imagen encendió alertas sobre su salud y ahora la internación refuerza la expectativa de una pronta recuperación.

Mientras Boca sigue su agenda de entrenamientos con la mira puesta en el calendario competitivo, la atención está puesta en la salud de Miguel Ángel Russo. Los médicos mantienen un estricto control de su evolución y, hasta que la infección no sea superada por completo, no recibirá el alta.

Por el momento, el deseo de su entorno y del mundo Boca es que el DT logre recuperarse plenamente para volver a su casa y, cuando los tiempos lo permitan, retomar su lugar en el banco de suplentes.