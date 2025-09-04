La "fuerte razón personal" de un senador de San Luis para apoyar la Ley de Discapacidad: "Conviví 23 años con mi esposa..."

En ese sentido, denunció que "el problema es que el gobierno nos le paga a los acompañantes terapéuticos" y reprochó: "Nosotros nunca hubiéramos querido tratar una ley de emergencia, nunca hubiéramos querido caer en una emergencia".

Al Poder Ejecutivo le adjudicó tener "una mirada patologizante, capacitista y discriminatoria" sobre la discapacidad y retrucó: "Pretendemos que no le afanen la plata a los discapacitados, ni estamos pensando en quebrar el superávit fiscal".

Respecto a los argumentos que esgrimió el Gobierno en el veto a la normativa, sostuvo que se argumentó que "afectaba de manera tangible los objetivos de política económica fijados por el gobierno y manifestó: "La verdad es que si nosotros afectamos los objetivos del gobierno estamos procediendo bien. Primero que no lo conocemos. Y segundo, que si los conocemos mal transmitidos, si logramos desviar alguno hacia la atención de la discapacidad estamos procediendo muy bien".