El llamativo episodio de Lali Espósito con una fanática que generó revuelo y críticas

El video se viralizó en redes sociales y desató la polémica: algunos defendían a Lali y criticaban a la fan, mientras que otros atacaban a la cantante y apoyaban a la joven. Como suele suceder, se armó un intenso debate sin llegar a conclusiones claras. No fue un hecho grave, ni pasó algo importante, pero volvió a abrir la discusión sobre los límites entre famosos y fanáticos.

La queja de Lali Espósito que se filtró al aire en La Voz Argentina

Sofi Martínez, Momi Giardina y Santi Talledo son los encargados de mostrar el detrás de escena de La Voz Argentina (Telefe), el reality que poco a poco se acerca a las instancias finales.

Durante los cortes, Sofi sale en vivo para las redes del canal de Martínez con contenido exclusivo: charla con los participantes y con los coaches sobre lo que está sucediendo al aire.

En una conversación con Lali Espósito, la panelista notó que la estrella del pop llevaba una especie de batita y quiso saber la razón.

"¿Es por el frío? ¿Tenés frío?", preguntó Sofi. "¡Es una batita de polar! ¡Hace frío! ¡Me pega el aire de lleno!", confesó la intérprete de Fanático, Mejor que vos y Disciplina, entre otros hits.

Lali también contó que espera pronto verse cara a cara con sus fans en sus shows en Vélez. "Tengo el Vélez el fin de semana... ya veo que me enfermo y los mato", comentó la cantante, con la picardía que la caracteriza.

La coach destacó que está muy entusiasmada por poder actuar frente a sus miles de seguidores y brillar como siempre con su música.