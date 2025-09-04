A24.com

El llamativo episodio de Lali Espósito con una fanática que generó revuelo y críticas

En las redes sociales se hizo viral un video de un hecho particular que vivió Lali Espósito al ser abordada por una fanática a la salida de estudio.

4 sept 2025, 17:08
La relación entre los famosos y sus fanáticos siempre ha sido un tema complejo. ¿Dónde está el límite que ambos deben respetar? ¿En qué momento un fan se vuelve intrusivo o tóxico, y cuándo un famoso puede ser considerado maleducado o poco amable? Estas preguntas existieron desde siempre, pero la llegada de las redes sociales las multiplicó. Un episodio reciente con Lali Espósito volvió a poner el tema sobre la mesa y generó discusión, debate y numerosos cruces de opiniones.

El video que se viralizó, potenciado por la rapidez de las redes sociales, muestra a Lali Espósito al volante de su auto, deteniéndose para atender a sus seguidoras, en su mayoría chicas jóvenes o adolescentes. Se la ve sonriente, tranquila, amable y predispuesta: firma lo que le entregan, se toma algunas fotos, dialoga con quienes la esperan y todo parece transcurrir con normalidad.

Sin embargo, en un momento alguien cruzó esa línea invisible de los límites. Una de las chicas metió su mano dentro del automóvil con la intención de tomarse una foto con la cantante. A simple vista, parecía que solo quería una selfie. Pero no importó cuál era la intención: Lali no lo permitió y le pidió que retirara la mano.

Sin dudar, Lali dijo "de afuera, de afuera" y apartó la mano de la joven. Luego, la fan intentó darle su teléfono para que fuera Lali quien tomara la foto, pero la cantante tampoco quiso. Finalmente, la joven tuvo que retratar el momento por su cuenta.

El video se viralizó en redes sociales y desató la polémica: algunos defendían a Lali y criticaban a la fan, mientras que otros atacaban a la cantante y apoyaban a la joven. Como suele suceder, se armó un intenso debate sin llegar a conclusiones claras. No fue un hecho grave, ni pasó algo importante, pero volvió a abrir la discusión sobre los límites entre famosos y fanáticos.

La queja de Lali Espósito que se filtró al aire en La Voz Argentina

Sofi Martínez, Momi Giardina y Santi Talledo son los encargados de mostrar el detrás de escena de La Voz Argentina (Telefe), el reality que poco a poco se acerca a las instancias finales.

Durante los cortes, Sofi sale en vivo para las redes del canal de Martínez con contenido exclusivo: charla con los participantes y con los coaches sobre lo que está sucediendo al aire.

En una conversación con Lali Espósito, la panelista notó que la estrella del pop llevaba una especie de batita y quiso saber la razón.

"¿Es por el frío? ¿Tenés frío?", preguntó Sofi. "¡Es una batita de polar! ¡Hace frío! ¡Me pega el aire de lleno!", confesó la intérprete de Fanático, Mejor que vos y Disciplina, entre otros hits.

Lali también contó que espera pronto verse cara a cara con sus fans en sus shows en Vélez. "Tengo el Vélez el fin de semana... ya veo que me enfermo y los mato", comentó la cantante, con la picardía que la caracteriza.

La coach destacó que está muy entusiasmada por poder actuar frente a sus miles de seguidores y brillar como siempre con su música.

