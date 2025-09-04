A24.com

La ex participante de Gran Hermano que habría conquistado a Rusherking: "La buscó"

Tras separarse de Ángela Torres, comenzó a circular con fuerza el rumor de que Rusherking habría mantenido una serie de encuentros con una destacada exparticipante de Gran Hermano. El nombre en la nota.

4 sept 2025, 16:45
La ex participante de Gran Hermano que habría conquistado a Rusherking: "La buscó"

Tras varias idas y vueltas, Rusherking y Ángela Torres decidieron en mayo de 2025 poner punto final a la relación que habían iniciado a fines de 2023. Los verdaderos motivos solo ellos los conocen, aunque circuló con fuerza la versión de una posible infidelidad por parte de él. De todos modos, nada pasó de ser un rumor.

Desde entonces, cada uno siguió su camino, aunque no dejaron de aparecer nombres que los vinculan sentimentalmente en el mundo del espectáculo. En el caso de Torres, se la relacionó nada menos que con Franco Masini, persona con quien habría tenido un affaire cuando compartían la novela Esperanza Mía (El Trece).

Por el lado del cantante, también surgieron varias versiones, siendo la más reciente la de un supuesto acercamiento con Martina Pereyra, la ex Gran Hermano que hoy atraviesa un gran momento laboral en el mundo de la moda con la agencia Multitalent.

La noticia del ex de la China Suárez la dieron a conocer este 4 de septiembre en Puro Show (El Trece). “Él la buscó por redes porque ella es muy linda”, comentó Fernanda Iglesias antes de mencionar el nombre de la oriunda de La Plata. Pero este romance fue fugaz y quedó en la nada, según señaló.

Tan poco duró que la panelista sorprendió con el llamativo apodo que le pusieron al cantante: el mago. “Le decimos el mago porque un polvo y desaparece”, explicó entre risas.

Quién dejó a quién: Ángela Torres contó quién tomó la decisión final en la relación con Rusherking

Tras varios meses de altibajos y una profunda crisis que los había distanciado a fines del año pasado, Ángela Torres y Rusherking decidieron poner fin de manera definitiva a su noviazgo en mayo. Sin embargo, la confirmación oficial de la ruptura recién llegó en junio.

Si bien en un comienzo la sobrina de Diego Torres se mostró visiblemente angustiada en sus redes sociales, con el paso de las semanas Ángela fue retomando su agenda laboral e incluso se la vio compartir una salida con su ex, el actor Franco Masini, en un boliche.

Ya más recuperada en lo anímico, en las últimas horas sorprendió al abrirse en una charla íntima con Matías Martin en Urbana Play. Allí, al referirse a su vida personal y a su presente sentimental, confirmó que fue el cantante quien tomó la decisión de dar por finalizado el noviazgo.

Lejos de dramatizar, Ángela relató cómo atravesó la separación y hasta sorprendió con un gesto de gratitud hacia su ex. “Siempre soy yo la que deja, pero esta vez me dejaron y le agradezco muchísimo”, deslizó.

La actriz también reveló que, desde los 15 años, siempre estuvo en pareja, por lo que esta etapa soltera representa todo un hito en su vida personal. “Hace tres meses que estoy sola, y es mi récord desde los 15. Gente, se los juro por Dios. Tuve cuatro novios: uno de seis años, otro de dos, y así…”, se sinceró.

Durante la distendida charla en Todo Pasa, al ser consultada por Clemente Cancela, reconoció que algunas de sus relaciones se extendieron más de lo conveniente. “Hay relaciones a las que les sobra un añito, a veces. Y otras que no deberían haber existido, pero eso lo ves después de que terminan”, sentenció con contundencia.

Finalmente, concluyó con una reflexión sobre su experiencia amorosa más reciente: “A veces estando ahí ya sabés que algo no funciona, pero igual te cuesta irte”, expresó, en una clara referencia a su última pareja.

