La feroz reacción del hermano del jugador que se suicidó tras agredir a un árbitro

En este sentido, dijo que Williams Alexander Tapón, el agresor, era "un wachín bueno" y que "lo patotearon psicológicamente", hecho que, según el familiar, lo habría llevado a quitarse la vida.

"Este referí ya la tenía clara", sostuvo en relación con el árbitro, a quien acusó de haber querido cobrarle al futbolista 300 mil pesos para no realizar la denuncia. "Mi hermano ya era inocente, él estaba arrepentido", concluyó.

Quién era el futbolista que desmayó a un árbitro de una patada en la nuca

Williams Alexander Tapón tenía 24 años, era oriundo de Gerli y vivía en el Barrio Agüero. Además, jugaba para un equipo de amigos llamado La Cortada.

Por la agresión al árbitro, había sido imputado por el delito caratulado como "homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa en el contexto de un espectáculo deportivo".

"Se me nubló, no fue queriendo. Cuando me rescaté de lo que hice, ya era todo distinto, ya ahora es todo distinto", expresó el joven tras el incidente, en declaraciones al canal Telefe.

Según trascendió, Williams Alexander Tapón ya contaba con otras denuncias por venta de droga y violencia de género. Además, se supo que había sido echado de dos torneos de fútbol, uno en el club Copa Río del Sur y otro en el club Palá, por sus actitudes violentas.

La agresión se produjo luego de que el árbitro expulsara a un jugador en el marco de un partido de un torneo de Avellaneda. En ese contexto, Alexander Williams Tapón, futbolista del mismo equipo, corrió hacia el juez, lo empujó, le pegó una piña en la cara y lo tiró al piso. Ya con el árbitro en el suelo, le pegó una brutal patada en la nuca que lo desmayó.

La secuencia quedó grabada en un video que se volvió viral. Tras la repercusión que tomó el caso y ser denunciado ante la Justicia, Williams Tapón se quitó la vida en las vías del tren, entre las calles General Paz y Heredia de Avellaneda.

