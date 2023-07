La mujer del futbolista que se suicidó reveló el motivo que lo llevó a tomar esa trágica decisión

La joven reveló, además, que luego de dialogar con los medios, él regresó a la casa que compartían y jugó con sus hijos, un nene de 2 años y un bebé de 7 meses, hasta que, poco después, salió del lugar.

“Jamás esperamos esta decisión. Él siempre se mostró fuerte. Desde que estamos juntos nos pasaron muchas cosas terribles y él jamás se rindió. Hasta que lo encontramos, ahí no lo creímos”, expresó la mujer.

futbolista pateó arbitro.jpg Alexander Williams Tapón, durante el diálogo con los medios.

"Hace poco perdió a su mamá y se seguía echando la culpa porque no llegó a despedirla. ‘Yo no llegué, yo me fui, yo tenía que haberme quedado’, me decía, y la extrañaba”, contó sobre los posibles motivos que lo llevaron a tomar la decisión.

En ese marco, habló sobre el ataque al árbitro Ariel Paniagua. “Yo le dije: ‘¿Cómo vas a reaccionar así?’. Me dijo: ‘Me cegué, no sé qué me pasó'. Pero había quedado todo ahí'”.

Por último, reveló el contenido del último audio que le envió. “En el audio que me mandó despidiéndose, él me dijo que cuidara a nuestros hijos, y me dijo: ‘Yo prefiero que sufran todo de una a que me vean sufriendo todos los días en la cárcel’. Esas fueron sus palabras antes de hacer lo que hizo. Yo estaba en casa con mis hijos”, sostuvo.

Un futbolista desmayó a un árbitro de una patada en la nuca y después se suicidó

La agresión se produjo luego de que el árbitro expulsara a un jugador en el marco de un partido de un torneo de Avellaneda. En ese contexto, Alexander Williams Tapón, futbolista del mismo equipo, corrió hacia el juez, lo empujó, le pegó una piña en la cara y lo tiró al piso. Ya con el árbitro en el suelo, le pegó una brutal patada en la nuca que lo desmayó.

La secuencia quedó grabada en un video que se volvió viral. Tras la repercusión que tomó el caso y ser denunciado ante la Justicia, Williams Tapón se quitó la vida en las vías del tren, entre las calles General Paz y Heredia de Avellaneda.

Línea de prevención del suicidio: tel:135 (línea gratuita)

(011)5275-1135 o 0800 345 1435 desde todo el país