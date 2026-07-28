La fuerte declaración de la pareja de la mujer acusada por la muerte de su hija de 2 años: "No sabía..."

"Fueron seis días de infierno. Estuvimos encerrados, sin hacer vida normal. Yo trabajo desde muy temprano y quiero poder caminar tranquilo porque todos me conocen en Gesell. Soy un hombre de trabajo", sostuvo.

Además, confirmó que este miércoles deberá acompañar a su hijo de cuatro años a una Cámara Gesell en la ciudad de Pinamar, donde será entrevistado por especialistas en el marco de la investigación.

Qué determinó la autopsia de la nena de 2 años fallecida

La causa comenzó cuando Sosa llevó a su hija de dos años al Hospital Municipal Arturo Illia sin signos vitales y explicó que la nena se había broncoaspirado mientras tomaba una mamadera.

Sin embargo, el resultado de la autopsia descartó esa versión. El estudio forense concluyó que la muerte fue consecuencia de una hipoxemia provocada por una asfixia obstructiva, cuadro que derivó en un paro cardiorrespiratorio.

Ese informe modificó el rumbo de la investigación y llevó a los fiscales a sospechar que la menor podría haber sido víctima de un homicidio.

La situación judicial de la madre

Tras los resultados de la autopsia, Lucía Sosa fue detenida e imputada por el delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo.

La mujer ya había estado en el centro de otra investigación años atrás por el fallecimiento de dos de sus hijas. En ese expediente fue absuelta, aunque ese antecedente volvió a ser incorporado al análisis de los investigadores.

Mientras tanto, la fiscalía continúa reuniendo pruebas para reconstruir qué ocurrió dentro de la vivienda durante las horas previas a la muerte de la nena y establecer las responsabilidades en el caso.