En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Villa Gesell
Crimen
Testimonio

La fuerte declaración de la pareja de la mujer acusada por la muerte de su hija de 2 años: "No sabía..."

Daniel Aguirre contó qué encontró al regresar a su casa el día de la muerte de la nena y aseguró que desconocía que su pareja había sido investigada por el fallecimiento de otras dos hijas.

Banner Seguinos en google DESK
La fuerte declaración de la pareja de la mujer acusada por la muerte de su hija de 2 años: No sabía...

La fuerte declaración de la pareja de la mujer acusada por la muerte de su hija de 2 años: "No sabía..."
Leé también La muerte de la nena de 2 años en Villa Gesell: un testigo contó qué pasó con la menor en sus últimas horas
Qué dijo el vecino que llevó al hospital a la nena de 2 años (Foto: captura de video).

Según contó, el día de la muerte de la menor regresó a su casa después de la jornada laboral y se encontró con una escena desesperante. "Llegué de trabajar a las 14:30 y la nena estaba tirada en la cama. La levanté en brazos y salí corriendo hasta un taller donde había una camioneta para que la llevaran al hospital", relató ante la prensa.

Aguirre explicó que antes de salir intentó comprobar si la pequeña tenía signos vitales. "Le tomé el pulso, pero sentí que ya no tenía latidos", afirmó.

Consultado sobre la investigación que años atrás involucró a Sosa por la muerte de otras dos de sus hijas, Aguirre aseguró que nunca había escuchado esa historia. "No sabía que tenía antecedentes. Nunca me dijo nada. Me enteré anoche de lo que había pasado con su hijo Lucas", expresó.

"Fueron seis días de infierno. Estuvimos encerrados, sin hacer vida normal. Yo trabajo desde muy temprano y quiero poder caminar tranquilo porque todos me conocen en Gesell. Soy un hombre de trabajo", sostuvo.

Además, confirmó que este miércoles deberá acompañar a su hijo de cuatro años a una Cámara Gesell en la ciudad de Pinamar, donde será entrevistado por especialistas en el marco de la investigación.

Qué determinó la autopsia de la nena de 2 años fallecida

La causa comenzó cuando Sosa llevó a su hija de dos años al Hospital Municipal Arturo Illia sin signos vitales y explicó que la nena se había broncoaspirado mientras tomaba una mamadera.

Sin embargo, el resultado de la autopsia descartó esa versión. El estudio forense concluyó que la muerte fue consecuencia de una hipoxemia provocada por una asfixia obstructiva, cuadro que derivó en un paro cardiorrespiratorio.

Ese informe modificó el rumbo de la investigación y llevó a los fiscales a sospechar que la menor podría haber sido víctima de un homicidio.

La situación judicial de la madre

Tras los resultados de la autopsia, Lucía Sosa fue detenida e imputada por el delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo.

La mujer ya había estado en el centro de otra investigación años atrás por el fallecimiento de dos de sus hijas. En ese expediente fue absuelta, aunque ese antecedente volvió a ser incorporado al análisis de los investigadores.

Mientras tanto, la fiscalía continúa reuniendo pruebas para reconstruir qué ocurrió dentro de la vivienda durante las horas previas a la muerte de la nena y establecer las responsabilidades en el caso.

En pocas palabras

  • Detienen a la madre: Lucía Sosa fue arrestada por la muerte de su hija de 2 años en Villa Gesell.
  • Versión del padre: Daniel Aguirre relató haber encontrado a la niña sin signos vitales y desconocía antecedentes de su pareja.
  • Autopsia: La pericia determinó que la nena murió por asfixia, descartando la versión de broncoaspiración.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Villa Gesell Crimen Noticias A24
Notas relacionadas
Detuvieron a la madre investigada por la muerte de una nena de 2 años en Villa Gesell
Lucía Sosa declarará este martes en la causa por la muerte de la nena de 2 años en Villa Gesell
Muerte de una nena de 2 años en Villa Gesell: las pruebas y los antecedentes que complican a la madre

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar