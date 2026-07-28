Bombazo: Zinedine Zidane fue presentado como el nuevo DT de la Selección de Francia y ya tiene fecha de debut

El bagaje de títulos que aporta su figura representa un récord para las contrataciones del seleccionado. Y el palmarés que llega al banco de Francia es el más abultado de los últimos cuatro seleccionadores al momento de asumir: tres Ligas de Campeones consecutivas con el Madrid en 2016, 2017 y 2018, dos ligas españolas, dos Copas Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa y dos Supercopas de España.

Qué legado deja Didier Deschamps y cuándo debuta Zidane en Francia

El trasfondo histórico de este nombramiento enlaza momentos icónicos del deporte de ese país. La llegada de Zidane como entrenador del combinado nacional francés tiene una dimensión simbólica difícil de ignorar. El mismo hombre que fue la figura del equipo campeón del mundo en 1998, que ganó la Eurocopa en 2000 y que se despidió del fútbol de la manera más extraña posible, con un cabezazo a Marco Materazzi en la final del Mundial 2006 en Berlín, vuelve casi veinte años después para conducir al combinado galo desde el banco.

En ese puesto reemplaza a Didier Deschamps, que en 14 años como seleccionador llevó a Francia al título mundial de 2018, a la final de Qatar 2022 y al cuarto puesto en el Mundial 2026. Un legado enorme que Zidane tendrá que honrar desde el primer día.

Respecto al inicio de su gestión, la agenda contempla compromisos oficiales en el corto plazo. Su debut oficial será en septiembre, cuando dé a conocer su primera convocatoria para el partido ante Turquía por la Liga de Naciones, pautado para el 25 de ese mes. Asumirá formalmente el cargo el 1 de agosto.