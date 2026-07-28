Milei presentará la reforma de la Carta Orgánica del BCRA en cadena nacional: los 5 cambios clave

Milei presentará la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

Los cinco cambios principales del proyecto

Entre las modificaciones más relevantes que contempla la iniciativa figuran:

Nuevo objetivo del BCRA: el organismo volverá a tener como misión exclusiva preservar el valor de la moneda, bajo la premisa de que la inflación responde a un exceso de emisión monetaria.

el organismo volverá a tener como misión exclusiva preservar el valor de la moneda, bajo la premisa de que la inflación responde a un exceso de emisión monetaria. Prohibición de financiar al Estado: el Banco Central no podrá asistir financieramente al Tesoro nacional, las provincias, los municipios ni comprar títulos públicos en el mercado primario.

el Banco Central no podrá asistir financieramente al Tesoro nacional, las provincias, los municipios ni comprar títulos públicos en el mercado primario. Mayor estabilidad para las autoridades: la remoción del presidente y de los directores del BCRA requerirá el voto de los dos tercios tanto del Senado como de la Cámara de Diputados.

la remoción del presidente y de los directores del BCRA requerirá el voto de los dos tercios tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. Cambios en el uso de las utilidades: se limitará la distribución de dividendos y se crearán reservas técnicas para evitar que ganancias contables puedan utilizarse para financiar gasto público.

se limitará la distribución de dividendos y se crearán reservas técnicas para evitar que ganancias contables puedan utilizarse para financiar gasto público. Fin de las Letras Intransferibles: el proyecto elimina este mecanismo utilizado históricamente para asistir al Estado y prevé sanciones para los funcionarios que vulneren la autonomía del organismo.

El objetivo del Gobierno

La reforma constituye una pieza central del programa económico. Además de reforzar la independencia del Banco Central, el oficialismo busca complementar estos cambios con otras iniciativas, como nuevas reglas fiscales, una reforma del mercado de capitales y modificaciones en el mercado de seguros.

Según Milei, este paquete de medidas permitirá consolidar un esquema que impida el financiamiento monetario del déficit y siente las bases para una economía con mayor estabilidad. El Gobierno espera enviar el proyecto al Congreso una vez finalizado el receso invernal y convertirlo en una de las principales discusiones legislativas del segundo semestre.