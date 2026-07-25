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Muerte de una nena de 2 años en Villa Gesell: las pruebas y los antecedentes que complican a la madre

Con el avance de la investigación por la muerte de la menor, en las últimas horas se conocieron nuevos elementos que complican la situación de su madre, Lucía Sosa.

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Lucía Sosa

Lucía Sosa, cada vez más complicada por la muerte de su hija Isabela.

La investigación por la muerte de Isabella, la nena de casi 3 años que falleció en Villa Gesell, sumó en las últimas horas nuevos elementos que complican la situación de Lucía Sosa, la madre de la menor, mientras la Justicia intenta determinar cómo ocurrió el hecho. A medida que avanza la causa, comenzaron a conocerse antecedentes familiares, nuevos testimonios y detalles de la investigación que profundizan las sospechas sobre la mujer.

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La autopsia y las dudas sobre la muerte de Isabela

Todo comenzó hace dos días, cuando Lucía Sosa llegó con su hija al Hospital Arturo Illia de Villa Gesell. Según reconstruyó A24, la nena ingresó prácticamente sin signos vitales y los médicos intentaron reanimarla durante unos 40 minutos, aunque no lograron salvarle la vida.

En un primer momento, la mujer aseguró que la nena había dejado de respirar mientras tomaba la mamadera. Sin embargo, esa versión comenzó a ser analizada por la Justicia luego de que la autopsia determinara que la causa de muerte fue una asfixia.

A partir de ese resultado, el fiscal de la causa ordenó distintas medidas para establecer si se trató de un hecho accidental o de una acción intencional.

Los antecedentes que volvieron a poner a Lucía Sosa bajo la lupa

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores es el historial familiar de la mujer.

Antes de radicarse en Villa Gesell, Lucía Sosa vivía en Mar del Plata, donde años atrás también murieron otros dos hijos en episodios que fueron investigados por la Justicia. En aquellas causas fue absuelta al no encontrarse pruebas suficientes para atribuirle responsabilidad penal.

Con la muerte de Isabela, esos antecedentes volvieron a quedar bajo análisis.

Según la información difundida por A24, Lucía Sosa tuvo seis hijos. De ellos, tres fallecieron, dos fueron dados en adopción y el restante quedó bajo resguardo de la Justicia tras la muerte de la nena.

El estremecedor testimonio del nene de 4 años

Momento del allanamiento a la vivienda de la madre de la nena fallecida en Villa Gesell.&nbsp;

Momento del allanamiento a la vivienda de la madre de la nena fallecida en Villa Gesell.

En las últimas horas también trascendió un dato que podría ser clave para la investigación. De acuerdo con lo informado por A24 este sábado, el hermano de Isabella, un nene de 4 años, fue apartado del cuidado de sus padres y entrevistado por un equipo de profesionales tras quedar bajo protección judicial.

Según esa información, el menor habría relatado que su madre le decía que "no respirase porque el aire le hacía mal" y luego le tapaba la boca y la nariz.

Ese testimonio es uno de los elementos que ahora analiza la fiscalía para determinar si existía una mecánica reiterada y si guarda relación con la muerte de Isabela.

Las parejas de Lucía Sosa y las nuevas pericias

Otro de los ejes de la investigación está puesto en el entorno familiar. La expareja de Lucía Sosa, Héctor Javier Picart, con quien vivía en Mar del Plata, tiene antecedentes por violencia de género y consumo de drogas. Actualmente se encuentra detenido por otra causa.

En tanto, su pareja actual, Daniel Aguirre, padre de los dos hijos más pequeños, se encontraba trabajando al momento de la muerte de Isabela, por lo que las principales dudas recaen sobre lo ocurrido mientras la nena estaba al cuidado de su madre.

En ese contexto, el fiscal ordenó pericias psicológicas y psiquiátricas tanto para Lucía Sosa como para Daniel Aguirre, con el objetivo de elaborar un perfil que pueda aportar elementos a la investigación.

Bajo resguardo mientras avanza la causa

Según informó A24, la pareja permanece bajo resguardo policial para evitar posibles incidentes con vecinos y garantizar que ambos permanezcan a disposición de la Justicia mientras continúan las medidas de prueba.

Además, los investigadores también analizan el accionar de distintas instituciones que tuvieron contacto con la familia, entre ellas la iglesia a la que asistía Lucía Sosa, que presenta denuncias por otros hechos en distintas sedes, y los equipos interdisciplinarios que intervinieron anteriormente para determinar si existieron señales de alerta que no fueron advertidas.

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