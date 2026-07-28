El plan B de Boca tras la lesión de Bareiro: las trabas por sus principales objetivos y el nuevo nombre en carpeta

Cuáles son los números y características de Lucas Passerini en Belgrano

Frente a estas negativas, las autoridades del club aceleran el análisis sobre alternativas de la liga local. A pesar de los obstáculos que surgieron, la idea es reforzar sí o sí al elenco dirigido por Rodolfo Arruabarrena con un atacante por la baja de Adam Bareiro, es ahí donde surge la posibilidad de ir a buscar a Passerini, que viene de levantar el Torneo Apertura con el Pirata.

En cuanto a la actualidad del atacante en el conjunto cordobés, sus registros reflejan altibajos en los minutos jugados dentro del campo. El formoseño llegó a ser una de las grandes figuras del conjunto cordobés, anotando 20 goles con la camiseta celeste puesta, pero poco a poco fue perdiendo el puesto y solo tiene seis titularidades en el año. En total, jugó 16 partidos en la presente campaña y anotó tres veces.

Pese a la merma en la titularidad, su rendimiento colectivo mantiene vigencia en la estadística ofensiva. Cabe destacar que su capacidad asociativa y el esquema con el juega bajo las órdenes de Ricardo Zielinski lo hicieron repartir la considerable suma de seis asistencias. Sus características, más similares a las de Gondou que a las de Romero lo transforman en un posible plan B para Boca.