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El plan B de Boca tras la lesión de Bareiro: las trabas por sus principales objetivos y el nuevo nombre en carpeta

Las elevadas pretensiones por David Romero y Luciano Gondou frenaron las gestiones de Boca. En ese contexto, ¿Quién surge como alternativa tras la baja de Bareiro?

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Rodolfo Arruabarrena

Rodolfo Arruabarrena

La búsqueda de alternativas en el frente de ataque sumó complicaciones financieras para la directiva de Boca en medio de las exigencias del calendario. Tras la lesión de Adam Barreiro y con David Romero y Luciano Gondou complicados, Lucas Passerini aparece como opción para reforzar al Xeneize. Lo cierto es que, las altas pretensiones económicas de Tigre y CSKA de Moscú dificultan las llegadas de los centrodelanteros al conjunto azul y oro, que ya piensa en el futbolista de Belgrano, tras el pedido expreso del cuerpo técnico para cubrir la vacante ofensiva.

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Lucas Passerini

Lucas Passerini

El escenario en el mercado de pases se volvió complejo de manera simultánea al inicio de la competencia oficial. Luego de la durísima derrota ante Deportivo Riestra, Boca volvió a recibir una mala noticia. Mientras el Xeneize sigue en la búsqueda de un nueve, como confirmó Rodolfo Arruabarrena en la conferencia de prensa post partido, se complicaron las llegadas de David Romero y Luciano Gondou por las altas pretensiones económicas de sus clubes. En el horizonte, Lucas Passerini aparece como una opción, aunque aún no hubo contactos con Belgrano.

Por qué se frenaron las llegadas de David Romero y Luciano Gondou a Boca

La prioridad máxima trazada por la Secretaría Técnica se topó con un escenario económico adverso en las conversaciones institucionales. El nombre principal en la lista de deseos era el de Romero, pero el interés de Sevilla y Parma, el alto coste que pretende Tigre y el favoritismo del delantero por la opción de jugar en el fútbol europeo significaron un golpe a las aspiraciones del cuadro de la Ribera.

El ofrecimiento acercado no alcanzó para convencer a la dirigencia de Victoria. La oferta que había acercado Boca al Matador incluía los pases de Williams Alarcón, Jabes Saralegui, la cesión de Camilo Rey Domenech y dinero por el 70% de los derechos. Los de Victoria pretenden una cifra económica elevada que se acerca a los 12 millones de dólares que el CSKA de Moscú pretende por Gondou, otro de los objetivos de la dirigencia de Juan Román Riquelme para el puesto que fue desestimado por el costoso valor.

Cuáles son los números y características de Lucas Passerini en Belgrano

Frente a estas negativas, las autoridades del club aceleran el análisis sobre alternativas de la liga local. A pesar de los obstáculos que surgieron, la idea es reforzar sí o sí al elenco dirigido por Rodolfo Arruabarrena con un atacante por la baja de Adam Bareiro, es ahí donde surge la posibilidad de ir a buscar a Passerini, que viene de levantar el Torneo Apertura con el Pirata.

En cuanto a la actualidad del atacante en el conjunto cordobés, sus registros reflejan altibajos en los minutos jugados dentro del campo. El formoseño llegó a ser una de las grandes figuras del conjunto cordobés, anotando 20 goles con la camiseta celeste puesta, pero poco a poco fue perdiendo el puesto y solo tiene seis titularidades en el año. En total, jugó 16 partidos en la presente campaña y anotó tres veces.

Pese a la merma en la titularidad, su rendimiento colectivo mantiene vigencia en la estadística ofensiva. Cabe destacar que su capacidad asociativa y el esquema con el juega bajo las órdenes de Ricardo Zielinski lo hicieron repartir la considerable suma de seis asistencias. Sus características, más similares a las de Gondou que a las de Romero lo transforman en un posible plan B para Boca.

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