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Flor Vigna fulminó a Nicolás Cabré con una frase letal en su momento más duro: "Muy mala persona"

Tras su llegada al reality mexicano La casa de los famosos, Flor Vigna se ocupó de recordar su tensa experiencia laboral con Nicolás Cabré con duros calificativos a días de la muerte del hermano del actor. Aquí, el video.

28 jul 2026, 08:42
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Flor Vigna fulminó a Nicolás Cabré con una frase letal en su momento más duro: “Muy mala persona”

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Por estas horas, Flor Vigna comenzó una nueva etapa televisiva al incorporarse a La Casa de los Famosos México, el reality en el que meses atrás participó Sol Abraham durante el intercambio de jugadores con Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). En sus primeras horas dentro de la competencia, la influencer no sólo hizo referencia a la infidelidad de Luciano Castro y repasó distintos momentos de su carrera en la Argentina, sino que además lanzó durísimas declaraciones que fueron interpretadas como una fuerte crítica hacia Nicolás Cabré, con quien compartió un proyecto laboral años atrás.

Las imágenes de ese momento fueron difundidas por LAM (América TV), donde mostraron parte de la conversación que mantuvo la influencer, bailarina y cantante con una de sus compañeras dentro del exitoso ciclo mexicano.

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Para comprender el trasfondo de sus palabras es necesario remontarse a la ficción Mi hermano es un clon, emitida por El Trece entre fines de 2018 y comienzos de 2019. Allí, Flor Vigna trabajó junto a Nicolás Cabré, en una experiencia marcada por diferentes versiones sobre una tensa convivencia detrás de cámaras.

En aquel entonces trascendió que la relación entre ambos no era buena y también circularon rumores que señalaban que Laurita Fernández, pareja del actor en ese momento, sentía celos por el vínculo profesional entre ellos. Tiempo después, la propia artista terminó confirmando aquellas diferencias y ahora volvió a referirse al tema desde el reality mexicano.

Durante una charla con otra participante, Flor Vigna recordó aquella etapa sin mencionar directamente al actor, aunque sus declaraciones fueron rápidamente asociadas con Nicolás Cabré en la Argentina.

"En mi primer protagónico, me tocó con un actor muy conocido en mi país, pero es muy neurótico. Actúa muy bien, es muy talentoso, pero todos estábamos esperando que llegue de buen humor", expresó la cantante, mientras su interlocutora escuchaba sorprendida el relato.

Más adelante profundizó sobre cómo vivió esa experiencia laboral y aseguró que atravesó una situación muy incómoda durante las grabaciones.

"Yo tenía que decir que lo amaba y estaba enamorada en cámara, pero en realidad lo odiaba con todo mi ser porque era muy mala persona con los técnicos, los vestuaristas. Me daba ganas de tener más poder para decirle lo que pensaba", afirmó Flor Vigna. Luego cerró su reflexión con una autocrítica sobre aquella etapa de su carrera: "Yo recién empezaba y me arrepiento de haber sido muy sumisa".

Según remarcó Ángel de Brito en LAM, las declaraciones de la participante llegan en un momento especialmente delicado para Nicolás Cabré. Es que durante el fin de semana falleció su hermano mayor, a quien el actor despidió con un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales. Sin embargo, debido al aislamiento propio del formato de La Casa de los Famosos México, lo más probable es que Flor Vigna no haya llegado a tomar conocimiento de la situación personal que atraviesa por estas horas su excompañero de elenco.

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Nicolás Cabré atraviesa horas de enorme tristeza luego de la muerte de su hermano mayor, Duilio, quien tenía 47 años. La dolorosa noticia impactó de lleno en la agenda laboral del actor, que este fin de semana debió suspender la función de Ni media palabra, la obra que protagoniza y dirige, además de cancelar la gira de prensa que tenía programada en Uruguay.

En medio del difícil momento personal, Cabré recurrió a sus redes sociales para expresar públicamente su despedida. Junto a una imagen con su hermano, abrió su mensaje con una frase que reflejó el impacto de la pérdida: "Me parece increíble estar escribiendo esto, pero acá estoy".

Más adelante, el actor evocó la relación que los unió durante gran parte de su vida y le dedicó palabras cargadas de afecto. "Con todo el dolor del mundo, voy a decirte que fue hermoso que me hayas acompañado en estos 46 años", escribió, dejando al descubierto el profundo vínculo que mantenían.

Duilio, que trabajaba como taxista, era una figura muy importante para Nicolás Cabré. En su emotivo homenaje, el actor también destacó el esfuerzo y la dedicación que siempre caracterizaron a su hermano. "Sé que hiciste siempre lo mejor que pudiste con lo que tenías, y te lo agradezco de corazón", expresó con sinceridad.

En otro tramo del mensaje, Cabré hizo referencia al inmenso vacío que deja su partida y recordó a los seres queridos con los que, según sus palabras, esperaba que pudiera reencontrarse. "Espero que descanses en paz y te encuentres con todos aquellos que extrañabas tanto. Ahora me toca a mí, lamentablemente, tener que extrañarte", manifestó, reflejando el dolor que atraviesa.

La despedida continuó con otra frase que volvió a poner de manifiesto el fuerte lazo que compartían los hermanos: "Espero que descanses en paz y te encuentres con todos aquellos que extrañabas tanto".

Finalmente, acompañando la fotografía que compartió en sus redes sociales, Nicolás Cabré concluyó su homenaje con una declaración breve, pero profundamente conmovedora: "Te amo y nunca jamás te voy a olvidar". Un mensaje cargado de amor y tristeza con el que despidió a Duilio, en uno de los momentos más difíciles de su vida.

     

 

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