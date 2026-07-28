Flor Vigna fulminó a Nicolás Cabré con una frase letal en su momento más duro: “Muy mala persona”

Durante una charla con otra participante, Flor Vigna recordó aquella etapa sin mencionar directamente al actor, aunque sus declaraciones fueron rápidamente asociadas con Nicolás Cabré en la Argentina.

"En mi primer protagónico, me tocó con un actor muy conocido en mi país, pero es muy neurótico. Actúa muy bien, es muy talentoso, pero todos estábamos esperando que llegue de buen humor", expresó la cantante, mientras su interlocutora escuchaba sorprendida el relato.

Más adelante profundizó sobre cómo vivió esa experiencia laboral y aseguró que atravesó una situación muy incómoda durante las grabaciones.

"Yo tenía que decir que lo amaba y estaba enamorada en cámara, pero en realidad lo odiaba con todo mi ser porque era muy mala persona con los técnicos, los vestuaristas. Me daba ganas de tener más poder para decirle lo que pensaba", afirmó Flor Vigna. Luego cerró su reflexión con una autocrítica sobre aquella etapa de su carrera: "Yo recién empezaba y me arrepiento de haber sido muy sumisa".

Según remarcó Ángel de Brito en LAM, las declaraciones de la participante llegan en un momento especialmente delicado para Nicolás Cabré. Es que durante el fin de semana falleció su hermano mayor, a quien el actor despidió con un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales. Sin embargo, debido al aislamiento propio del formato de La Casa de los Famosos México, lo más probable es que Flor Vigna no haya llegado a tomar conocimiento de la situación personal que atraviesa por estas horas su excompañero de elenco.

Cuál fue el desgarrador posteo de Nicolás Cabré tras la muerte de su hermano mayor

Nicolás Cabré atraviesa horas de enorme tristeza luego de la muerte de su hermano mayor, Duilio, quien tenía 47 años. La dolorosa noticia impactó de lleno en la agenda laboral del actor, que este fin de semana debió suspender la función de Ni media palabra, la obra que protagoniza y dirige, además de cancelar la gira de prensa que tenía programada en Uruguay.

En medio del difícil momento personal, Cabré recurrió a sus redes sociales para expresar públicamente su despedida. Junto a una imagen con su hermano, abrió su mensaje con una frase que reflejó el impacto de la pérdida: "Me parece increíble estar escribiendo esto, pero acá estoy".

Más adelante, el actor evocó la relación que los unió durante gran parte de su vida y le dedicó palabras cargadas de afecto. "Con todo el dolor del mundo, voy a decirte que fue hermoso que me hayas acompañado en estos 46 años", escribió, dejando al descubierto el profundo vínculo que mantenían.

Duilio, que trabajaba como taxista, era una figura muy importante para Nicolás Cabré. En su emotivo homenaje, el actor también destacó el esfuerzo y la dedicación que siempre caracterizaron a su hermano. "Sé que hiciste siempre lo mejor que pudiste con lo que tenías, y te lo agradezco de corazón", expresó con sinceridad.

En otro tramo del mensaje, Cabré hizo referencia al inmenso vacío que deja su partida y recordó a los seres queridos con los que, según sus palabras, esperaba que pudiera reencontrarse. "Espero que descanses en paz y te encuentres con todos aquellos que extrañabas tanto. Ahora me toca a mí, lamentablemente, tener que extrañarte", manifestó, reflejando el dolor que atraviesa.

La despedida continuó con otra frase que volvió a poner de manifiesto el fuerte lazo que compartían los hermanos: "Espero que descanses en paz y te encuentres con todos aquellos que extrañabas tanto".

Finalmente, acompañando la fotografía que compartió en sus redes sociales, Nicolás Cabré concluyó su homenaje con una declaración breve, pero profundamente conmovedora: "Te amo y nunca jamás te voy a olvidar". Un mensaje cargado de amor y tristeza con el que despidió a Duilio, en uno de los momentos más difíciles de su vida.