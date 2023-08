La grave denuncia de la mamá de Morena y el motivo de por qué no va al velorio

"Él no es el papá, esta mintiendo todo", dijo y sobre el supuesto padre biológico de la nena, sumó que "nunca estuvo", aunque prefirió no dar más detalles al respecto.

“Es todo política y yo voy a salir a defender el nombre de mi hija, pero necesito una custodia policial que me lleve hasta ahí cinco minutos, porque dicen que él –por Hugo- está agresivo, yo tengo dos criaturas no puedo dejar que me pase nada”, sumó.

image.png

La enfermera que asistió a Morena reveló cómo fueron sus dramáticos últimos minutos de vida

La enfermera que asistió a Morena Domínguez después de que la menor fuera atacada por dos motochorros habló con A24 y dio estremecedores detalles del crimen que conmociona a Lanús.

"Cuando llego al colegio eran las 8 de la mañana, esto había pasado 7.30. Una mamá me vio llegar y me dice '¿te enteraste lo que pasó?' Yo no sabía nada. Me dice, 'vos que sos enfermera, entrá'. Entro (a la escuela de la nena) y me encuentro con More inconsciente", contó Daiana.

"No le encontré pulso e intenté hacerle la reanimación, pero sentí que ya era tarde", agregó la mujer durante una entrevista al programa Andino y las Noticias.

Embed

"Llegué tarde, al no encontrarle pulso (...) no sé hace cuánto no recibía oxígeno, no quise ver (que había muerto). Intenté hacer lo que pude y no sabía cómo se había golpeado. Yo, cuando entré, pensé que ella estaba descompuesta", detalló.

Según contó, acompaño a Morena hasta Cuidados Intensivos del Hospital Evita y los médicos le preguntaron si le había hecho reanimación.

"Una médica salió y nos dijo que le habían encontrado latido (de corazón) y que podía ser porque cuando iba en la ambulancia le habían puesto dos ampollas de epinefrina", dijo.

Minutos después, recibió la noticia de que Morena había fallecido. De acuerdo al relato, al centro de salud también arribó la abuela de la menor, que fue informada de lo sucedido.