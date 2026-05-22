La Justicia anuló la elección de la UOM, desplazó a Abel Furlán e intervino el gremio por 180 días

Uno de los principales cuestionamientos estuvo vinculado a la custodia de las urnas durante las tres jornadas de votación en Campana. Según señaló la Cámara, las urnas permanecieron bajo control exclusivo de la Junta Electoral dentro de la sede gremial, sin escrutinios provisorios diarios ni mecanismos suficientes para asegurar la inviolabilidad de los votos.

Además, los jueces remarcaron que las elecciones sindicales deben realizarse en una única jornada salvo situaciones excepcionales debidamente justificadas. En ese sentido, advirtieron que la extensión del proceso por tres días requería controles especiales que, según entendieron, no fueron implementados.

El tribunal también cuestionó que se haya convocado a fiscales opositores a permanecer dentro de la sede sindical para custodiar las urnas, una medida que calificó de “inaceptable e irrazonable”.

A partir de esas conclusiones, la Cámara declaró inválida la elección de Campana y dejó sin efecto la designación de las autoridades locales y de los miembros del Colegio Electoral que luego participaron de la elección nacional de la UOM.

Según sostuvo el fallo, esa irregularidad impactó directamente sobre la validez de la elección realizada el 18 de marzo, en la que Abel Furlán había sido ratificado al frente del sindicato metalúrgico.

“Si el Colegio Electoral se encontró deficientemente conformado nunca pudo haber elegido válidamente al Secretario General Nacional”, afirmaron los magistrados.

Como consecuencia, la Justicia dispuso el cese inmediato de toda la conducción nacional de la UOM y anuló las designaciones realizadas por las actuales autoridades desde su asunción. También ordenó la intervención judicial del sindicato por 180 días mientras se reorganiza el funcionamiento institucional del gremio.

La otra causa contra la UOM

La existencia de una segunda causa contra Abel Furlán sobre presuntas irregularidades en la administración de fondos sindicales fue impulsada a mediados de marzo por una investigación del periodista Nicolás Wiñazki que dio a conocer A24.

A raíz de esa investigación el 13 de marzo pasado el fiscal Eduardo Taiano, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 3, realizó un allanamiento con el aval del juez federal Julián Ercolini en la sede central de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), ubicada en Alsina al 400.

Uom La otra investigación contra Abel Furlán derivó en allanamientos en la sede central de la UOM en marzo pasado. (Foto: archivo).

El fiscal sostiene que se investigan “presuntas conductas fraudulentas” por parte de personas encargadas de administrar recursos de trabajadores afiliados al sindicato metalúrgico, quienes “habrían violado sus deberes y perjudicado los intereses confiados al gestionar de manera infiel el manejo de fondos concernientes a la mencionada organización sindical”.

La hipótesis de la fiscalía se basa en una denuncia presentada el 27 de febrero por opositores a Furlán en la seccional Zárate-Campana. Según esa acusación, el dirigente habría firmado un contrato con USEM que le habría cedido a esa empresa el control del 80% de los aportes sindicales, con facultades para abrir cuentas bancarias, realizar pagos y administrar recursos del gremio.

El acuerdo, según la denuncia, habría fijado honorarios equivalentes al "0,5% de todo lo recaudado por cuotas sindicales —estimado en más de 100 millones de pesos mensuales— y una duración contractual de diez años, con una cláusula que permitiría únicamente a la empresa rescindir el vínculo".