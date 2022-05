La increíble recuperación de Giuliana Lucoski, la ex reina de la Vendimia que sufrió un grave accidente

“El lunes cuando la vi, me volvió una fortaleza y me dije ‘va a salir’. Ahora es increíble, que a 22 días esté acá (en sala común), no sé de dónde saca tanta fuerza, pero ha estado toda la provincia pendiente”, agregó.

vendimia accidente.jpg

Sobre el estado de Giuliana Lucoski, detalló: “Ella te tira frases, habla poquito y bajito, y ya me está preguntando por el trabajo. Cuando entrás a hablar con ella, tenés el miedito de que no se acuerde de algo, pero se acuerda de todo. No se para pero mueve toda las partes del cuerpo. Si pasa a sala común es porque pasó el mayor peligro”.

Consultado sobre la posibilidad del traslado de Giuliana a otro centro de recuperación en Mendoza o Buenos Aires, el joven señaló que “los médicos nos pidieron que no nos adelantemos, que vayamos paso a paso”.

¿Cómo fue el accidente de la ex reina de la Vendimia, Giuliana Lucoski?

Giuliana Lucoski y su novio Ricardo Luna salieron heridos tras chocar de atrás en la moto Ducati contra otro auto, en el Acceso Sur, a la altura de Aráoz, en la zona de Luján de Cuyo, Mendoza.

El episodio sucedió a principios de mayo, cuando la Reina de mandato cumplido iba como acompañante en la motocicleta que manejaba su novio. Ambos fueron llevados en una ambulancia del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) al hospital Central, donde quedaron internados.

reina vendimia.jpg

Lucoski, recordada por su coronación como Reina Nacional de la Vendimia en 2016, se llevó la peor parte: terminó en terapia intensiva. Si bien su pareja sufrió múltiples fracturas costales y contusión pulmonar, y fractura de muñeca derecha.

Por otra parte, el conductor del otro vehículo implicado en la colisión, un auto Dodge 1500, resultó ileso en el choque.