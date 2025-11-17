El demoledor comentario de Fabiola Yáñez sobre las amantes de Alberto Fernández: "Son..."

De Brito le señaló: "Vos sospechás que sí. Y tu cara lo dice". Yáñez retrucó: "La gente lo dice, ella misma habló de eso".

La conversación siguió con otro episodio. "Hablaste de una situación de una mujer en una ventana", recordó el periodista. "Sí, fue lo primero que apareció en ese teléfono", confirmó Fabiola. "¿Esa fue la primera? ¿Esa es la actriz la que ves ahí?", preguntó De Brito. "Eh, sí, creo que es actriz", respondió ella.

El conductor fue más específico: "¿Victoria Onetto?". Yáñez negó: "No, no, no podría decirte". De Brito insistió: "Porque se la mencionó a Victoria Onetto entre las posibles amantes". La ex primera dama cerró el tema con una frase contundente: "No, son muchas".

De qué vive ahora Fabiola Yáñez tras su fuerte denuncia contra Alberto Fernández

A medida que avanza el proceso judicial por la denuncia de violencia de género contra Alberto Fernández, la ex primera dama Fabiola Yañez permanece instalada en Madrid junto a su hijo Francisco y su madre. En este nuevo capítulo de su vida, decidió dar un giro profesional y comenzó a desempeñarse como cronista en un portal de noticias de la capital española.

En la actualidad, Yañez está enfocada en su tarea periodística dentro de la sección “lifestyle, lujo y moda” de Ok Diario, el mismo medio europeo que eligió tiempo atrás para hacer pública su denuncia contra su expareja y expresidente argentino.

Desde su cuenta de Instagram, Fabiola compartió un video con fragmentos de una nota realizada para el sitio digital y lo acompañó con una reflexión personal. "Soy la protagonista de mi historia, usando mi voz y corazón para defender lo que creo. A través del periodismo y el arte, encuentro mi conexión con el mundo. He aprendido de cada caída, convirtiendo desafíos en oportunidades. Ser Primera Dama fue un capítulo, pero mi vida está llena de sueños por cumplir", escribió en su posteo.

La publicación continuó con un mensaje cargado de fuerza: "Con resiliencia y dignidad, alzo mi voz contra la injusticia. La maternidad me enseñó a luchar por un futuro mejor, y hoy sé que soy más fuerte que mis miedos y más grande que cualquier obstáculo".

Finalmente, cerró con un mensaje inspirador para sus seguidores: "Si te has levantado después de caer, si has transformado dolor en fuerza, si luchas por tus sueños y por un mundo más justo, esta historia también es tuya. Juntas somos imparables".

Como era de esperar, su publicación generó reacciones inmediatas y comentarios de todo tipo. Desde críticas como "qué espanto, como pueden dar prensa a esta mujer cómplice de la decadencia K Argentina. No es entendible", hasta mensajes de apoyo: "Admiro tu fuerza, tu valentía, tus ganas de salir adelante y tus ganas de sanar todo aquello que te lastimó. Merecés ser feliz junto con Fran. Sos una mujer con todas las letras".