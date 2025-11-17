El demoledor comentario de Fabiola Yáñez sobre las amantes de Alberto Fernández: "Son..."

Este lunes, en LAM (América TV), Ángel de Brito tuvo un mano a mano a la ex primera dama Fabiola Yáñez, quien se refirió a distintos aspectos de su relación con el expresidente Alberto Fernández, tras la denuncia que presentó en su contra.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Fabiola Yáñez habló este lunes con Ángel de Brito sobre las amantes del expresidente Alberto Fernández.
Este lunes, en LAM (América TV), Ángel de Brito tuvo un mano a mano a la ex primera dama Fabiola Yáñez, quien se refirió a distintos aspectos de su relación con el expresidente Alberto Fernández, tras la denuncia que presentó en su contra.
"Engañó un montón de gente y hoy en día le está queriendo hacer creer a la gente que lo que la gente vio, lo que la gente vivió fue algo instalado, no fue real. Entonces, si a vos te quiere hacer creer eso, imagínate lo que me hacía a mí", expresó sobre el padre de su hijo, Francisco.
En la charla también se abordó el tema de las supuestas amantes del exmandatario. De Brito le preguntó directamente: "¿Y qué explicación te dio de (Viviana) Canosa?". Yáñez respondió: "Que Viviana Canosa le había pedido ser le había pedido la secretaría de comunicación. Y como él le dijo que no, Viviana Canosa se enojó y lo empezó a defenestrar, cuando antes su relación era muy cercana, muy íntima, muy de hablar todo el tiempo, muy de verse todo el tiempo, de esas entrevistas que hasta vergüenza ajena daba, porque la verdad faltaba que se le tirara encima, era así".
El conductor insistió: "¿Se lo quería levantar? ¿O se lo levantó?". Fabiola lo miró en silencio. Ante la repregunta, contestó: "Él nunca reconoce nada".
De Brito le señaló: "Vos sospechás que sí. Y tu cara lo dice". Yáñez retrucó: "La gente lo dice, ella misma habló de eso".
La conversación siguió con otro episodio. "Hablaste de una situación de una mujer en una ventana", recordó el periodista. "Sí, fue lo primero que apareció en ese teléfono", confirmó Fabiola. "¿Esa fue la primera? ¿Esa es la actriz la que ves ahí?", preguntó De Brito. "Eh, sí, creo que es actriz", respondió ella.
El conductor fue más específico: "¿Victoria Onetto?". Yáñez negó: "No, no, no podría decirte". De Brito insistió: "Porque se la mencionó a Victoria Onetto entre las posibles amantes". La ex primera dama cerró el tema con una frase contundente: "No, son muchas".
A medida que avanza el proceso judicial por la denuncia de violencia de género contra Alberto Fernández, la ex primera dama Fabiola Yañez permanece instalada en Madrid junto a su hijo Francisco y su madre. En este nuevo capítulo de su vida, decidió dar un giro profesional y comenzó a desempeñarse como cronista en un portal de noticias de la capital española.
En la actualidad, Yañez está enfocada en su tarea periodística dentro de la sección “lifestyle, lujo y moda” de Ok Diario, el mismo medio europeo que eligió tiempo atrás para hacer pública su denuncia contra su expareja y expresidente argentino.
Desde su cuenta de Instagram, Fabiola compartió un video con fragmentos de una nota realizada para el sitio digital y lo acompañó con una reflexión personal. "Soy la protagonista de mi historia, usando mi voz y corazón para defender lo que creo. A través del periodismo y el arte, encuentro mi conexión con el mundo. He aprendido de cada caída, convirtiendo desafíos en oportunidades. Ser Primera Dama fue un capítulo, pero mi vida está llena de sueños por cumplir", escribió en su posteo.
La publicación continuó con un mensaje cargado de fuerza: "Con resiliencia y dignidad, alzo mi voz contra la injusticia. La maternidad me enseñó a luchar por un futuro mejor, y hoy sé que soy más fuerte que mis miedos y más grande que cualquier obstáculo".
Finalmente, cerró con un mensaje inspirador para sus seguidores: "Si te has levantado después de caer, si has transformado dolor en fuerza, si luchas por tus sueños y por un mundo más justo, esta historia también es tuya. Juntas somos imparables".
Como era de esperar, su publicación generó reacciones inmediatas y comentarios de todo tipo. Desde críticas como "qué espanto, como pueden dar prensa a esta mujer cómplice de la decadencia K Argentina. No es entendible", hasta mensajes de apoyo: "Admiro tu fuerza, tu valentía, tus ganas de salir adelante y tus ganas de sanar todo aquello que te lastimó. Merecés ser feliz junto con Fran. Sos una mujer con todas las letras".