La fuerte sospecha de un amigo de la psiquiatra asesinada que apunta al hombre que encontró el cuerpo

"Mujer sola, 78 años, viuda, sin hijos, sin hermanos, sin padres. Entonces es una mujer que se cuidaba. Aparte inteligente, una persona muy despierta. Una persona activa, además, porque trabajaba", sumó.

Tassino también se refirió a la posibilidad de que la psiquiatra haya sido víctima de un femicidio por parte de alguna relación: "No, imposible. Esta señora fue viuda hace menos de dos años. Adoraba a su marido, tuvo una operación, estuvo con cáncer de útero hasta hace un tiempo, así que no, parejas no tenía para nada". "Ni mucha gente que vaya a visitarla a la casa, tenía encuentros con amigas fuera de la casa", señaló.

Además, se refirió a la posibilidad de que su amiga haya sido víctima de una persona que la acosaba y dijo: "Para nada, no tengo ese registro". A la vez, agregó que las "amigas más íntimas" de la víctima "jamás mencionaron eso" cuando estuvieron con reunidas con él en el momento en el que encontraron el cuerpo.

La sospecha sobre Bozza

"A mí hay cosas que me llaman la atención y me llaman la atención desde un primer momento", lanzó Tassino y agregó: "Me llamó la atención que la persona que llama a la policía, cuando llega y encuentra la puerta abierta, ¿cuál es la actitud normal que puede tomar cualquiera? No puede ser Virginia con la puerta abierta, porque la conoces".

Al apuntar directamente contra Bozza, hombre que le manejaba las cuentas a la víctima, advirtió: "Cómo no voy a tener sospechas. Yo o entro corriendo a ver qué pasa y me enfrento a los ladrones, o llamo a la policía. Pero no voy a ser entrar a alguien que es mayor que yo todavía para ver qué pasa con Virginia", en relación al vecino de 75 años al que fue a buscar Bozza cuando dio aviso de que la puerta de Franco estaba abierta.

Sobre cómo se conocía Franco con Bozza, observó que "en realidad, el primer vínculo de Virginia fue con la mujer de Bossa, que era paciente de ella".

Otro momento que marcó como extraño fue cuando se cruzó con Bozza al llegar al lugar del hecho, cuando ya estaba la Policía. "Estuvo sentado ahí con el teléfono, mirando el TikTok, supongo, por el tipo de ruido que escuchaba. Las piernas cruzadas, tranquilo, como si nada. Y yo estaba que me partía por la mitad".

"Yo tengo una mujer amiga que está en la casa, la veo en el piso ensangrentada con el cuello abierto, voy a estar así... ¿Te das cuenta de lo que acabas de ver? Ves un animal reventado en la ruta y te quedas mal, ves a tu amiga tirada con el cuello roto...", remarcó.

El aviso a la Policía de Bozza

La investigación por el asesinato de Virginia Franco, la psiquiatra de 68 años hallada muerta en su vivienda de City Bell, continúa avanzando mientras los investigadores reconstruyen las últimas horas de la víctima.

Hasta el momento, el único demorado es Pablo Adrián Bozza, de 47 años, quien fue la persona que dio aviso a la Policía y que mantenía una relación cercana con la mujer. Su presencia en el lugar del hallazgo y su vínculo con ella lo ubicaron inicialmente en el centro de las primeras diligencias, aunque su situación procesal aún no fue definida.

Bozza nació el 12 de mayo de 1978, es argentino, divorciado y reside en La Plata. Según el parte oficial, al ser identificado en la puerta de la casa de Franco aseguró ser amigo de la psiquiatra y desempeñarse como Gerente Operativo en la Caja de Seguridad Social para los Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires.

Fue él quien, a las 10.30 de la mañana del domingo, llamó a las autoridades para denunciar que la víctima no respondía a sus mensajes ni llamados desde hacía un día, lo que despertó su preocupación.

Al llegar a la vivienda ubicada en la calle Cantilo entre 15A y 17, en la localidad de City Bell, Bozza contó que encontró la tranquera de ingreso abierta.

Según el informe policial, ingresó al predio acompañado por personal de la fuerza, y a través de una ventana lograron visualizar el cuerpo de la mujer tendido en el piso, rodeado de sangre y dentro de un ambiente completamente revuelto, con pertenencias tiradas y signos de desorden generalizado.

El escenario observado por la Policía reforzó la posibilidad de un ataque violento. La víctima, que vivía sola y no tenía hijos, fue encontrada en ropa de cama, con lesiones visibles y en un charco de sangre. Ante esa situación, se llamó de inmediato a los servicios de emergencia.

Versiones recogidas entre vecinos y fuentes policiales indicaron que Bozza mantenía una relación estrecha con la psiquiatra y tenía acceso habitual a su entorno personal. Incluso trascendió que administraba algunas de sus cuentas bancarias, un dato que los investigadores consideraron relevante en esta etapa preliminar.