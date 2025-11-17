Un participante de MasterChef Celebrity sorprendió a Wanda Nara al confesar que Maxi López sería su pareja ideal

Este lunes en MasterChef Celebrity (Telefe) se vivió un momento divertido cuando Andy Chango le confesó a Wanda Nara cómo sería su pareja ideal y dejó a todos sorprendidos con su respuesta.
Ver las ultimas noticias en a24.com
En MasterChef Celebrity, un participante le confesó a Wanda Nara que su pareja ideal sería Maxi López.
Este lunes en MasterChef Celebrity (Telefe) se vivió un momento divertido cuando Andy Chango le confesó a Wanda Nara cómo sería su pareja ideal y dejó a todos sorprendidos con su respuesta.
Todo comenzó cuando la conductora se acercó a su estación y le comentó: "Maxi pegó muy buena onda con vos, me habla muy bien, te quiere traer una fiesta familiar. ¿Para tanto es la amistad?".
Con humor, Andy contestó: "Le quiero presentar a mamá, pero no quiero que pase por eso". Wanda retrucó: "Pero son el agua y el aceite", y agregó: "Yo a Maxi lo conozco mucho y a vos no tanto".
El músico no dudó en responder: "A veces pasa eso, justamente lo complementario te hace atractivo al otro".
La charla siguió con una pregunta directa de Wanda: "¿Cómo es la mujer ideal para Andy?". Chango sorprendió con su ocurrencia: "Como Maxi pero mujer". Y explicó: "Sí, que me haga sentir protegido, querido".
La conductora, fiel a su estilo, lo corrigió con picardía: "O sea, millonaria". Andy aclaró: "No, Wandi, no dije eso, que me acepte como soy", y sumó entre risas: "Sí que me dé un poco de champán como el otro día".
Wanda cerró el ida y vuelta con una definición filosa: "Yo te voy a decir cómo es Maxi. Que le guste el alcohol, millonario y mujeriego".
Una vez más, Maxi López aprovechó su paso por la cocina de MasterChef Celebrity (Telefe) para lanzar una indirecta hacia Wanda Nara, y el cruce rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche.
En pleno desafío de domingo, que tuvo como protagonistas a Damián Betular y Ariel Rodríguez Palacios junto a sus equipos, la conductora se acercó a la estación de Maxi para observar cómo iba su plato.
"Muy bien. Tenemos el cous cous armado", le dijo el exfutbolista. Wanda, con su estilo característico, retrucó con humor: "Me encanta que Betular te tenga así cortito y a las chapas". López no dudó en devolverle la chicana: "A vos te gusta, eh, disfrutás".
El intercambio siguió con más bromas. Maxi aclaró: "Escuchá. Cous cous marroquí", y Wanda contestó: "Yo no entiendo nada". López insistió entre risas: "No, no, pará, pará. ¿No hubo un marroquí por ahí?".
En su testimonio individual, el exjugador reforzó la insinuación: "El marroquí. Ella sabe de qué hablo". Vale recordar que este año Wanda fue vinculada sentimentalmente con Achraf Hakimi, futbolista del Paris Saint-Germain y excompañero de Mauro Icardi.
La conductora, visiblemente incómoda, replicó: "¿Eh? No vengas a pasar factura que fue todo todo después de vos". Maxi continuó con su ironía: "Hubo un marroquí en esa película". Wanda, firme, le puso un límite: "No tiene nada que ver con vos, dejá de preguntar y averiguar de mi vida privada", y enseguida llamó la atención: "¡Betular! Tu cocinero se está distrayendo un montón".
Más adelante, López volvió a la carga frente a cámara: "Se hace la tonta, pide ayuda a Betular". El pastelero, divertido, intervino: "No, porque me dijo que era en honor tuyo el plato".
Finalmente, Maxi cerró con una frase que dejó clara su intención de marcar terreno: "Wanda, jaque mate", lanzó entre carcajadas en su entrevista individual.