TREMENDO

Un participante de MasterChef Celebrity sorprendió a Wanda Nara al confesar que Maxi López sería su pareja ideal

En MasterChef Celebrity, un participante le confesó a Wanda Nara que su pareja ideal sería Maxi López.

17 nov 2025, 23:26
Este lunes en MasterChef Celebrity (Telefe) se vivió un momento divertido cuando Andy Chango le confesó a Wanda Nara cómo sería su pareja ideal y dejó a todos sorprendidos con su respuesta.

Todo comenzó cuando la conductora se acercó a su estación y le comentó: "Maxi pegó muy buena onda con vos, me habla muy bien, te quiere traer una fiesta familiar. ¿Para tanto es la amistad?".

Con humor, Andy contestó: "Le quiero presentar a mamá, pero no quiero que pase por eso". Wanda retrucó: "Pero son el agua y el aceite", y agregó: "Yo a Maxi lo conozco mucho y a vos no tanto".

El músico no dudó en responder: "A veces pasa eso, justamente lo complementario te hace atractivo al otro".

La charla siguió con una pregunta directa de Wanda: "¿Cómo es la mujer ideal para Andy?". Chango sorprendió con su ocurrencia: "Como Maxi pero mujer". Y explicó: "Sí, que me haga sentir protegido, querido".

La conductora, fiel a su estilo, lo corrigió con picardía: "O sea, millonaria". Andy aclaró: "No, Wandi, no dije eso, que me acepte como soy", y sumó entre risas: "Sí que me dé un poco de champán como el otro día".

Wanda cerró el ida y vuelta con una definición filosa: "Yo te voy a decir cómo es Maxi. Que le guste el alcohol, millonario y mujeriego".

¿Qué le dijo Maxi López a Wanda Nar en MasterChef Celebrity para reactivar el picante recuerdo del “marroquí”?

Una vez más, Maxi López aprovechó su paso por la cocina de MasterChef Celebrity (Telefe) para lanzar una indirecta hacia Wanda Nara, y el cruce rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche.

En pleno desafío de domingo, que tuvo como protagonistas a Damián Betular y Ariel Rodríguez Palacios junto a sus equipos, la conductora se acercó a la estación de Maxi para observar cómo iba su plato.

"Muy bien. Tenemos el cous cous armado", le dijo el exfutbolista. Wanda, con su estilo característico, retrucó con humor: "Me encanta que Betular te tenga así cortito y a las chapas". López no dudó en devolverle la chicana: "A vos te gusta, eh, disfrutás".

El intercambio siguió con más bromas. Maxi aclaró: "Escuchá. Cous cous marroquí", y Wanda contestó: "Yo no entiendo nada". López insistió entre risas: "No, no, pará, pará. ¿No hubo un marroquí por ahí?".

En su testimonio individual, el exjugador reforzó la insinuación: "El marroquí. Ella sabe de qué hablo". Vale recordar que este año Wanda fue vinculada sentimentalmente con Achraf Hakimi, futbolista del Paris Saint-Germain y excompañero de Mauro Icardi.

La conductora, visiblemente incómoda, replicó: "¿Eh? No vengas a pasar factura que fue todo todo después de vos". Maxi continuó con su ironía: "Hubo un marroquí en esa película". Wanda, firme, le puso un límite: "No tiene nada que ver con vos, dejá de preguntar y averiguar de mi vida privada", y enseguida llamó la atención: "¡Betular! Tu cocinero se está distrayendo un montón".

Más adelante, López volvió a la carga frente a cámara: "Se hace la tonta, pide ayuda a Betular". El pastelero, divertido, intervino: "No, porque me dijo que era en honor tuyo el plato".

Finalmente, Maxi cerró con una frase que dejó clara su intención de marcar terreno: "Wanda, jaque mate", lanzó entre carcajadas en su entrevista individual.

