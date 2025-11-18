El elogio que salió mal en MasterChef Celebrity: Sofía Gonet frenó en seco a Damián Betular con una respuesta picante

Embed

Qué preguntó Sofía Gonet que dejó atónitos a los participantes en plena competencia de MasterChef Celebrity

El domingo pasado MasterChef Celebrity (Telefe) volvió a ofrecer una gala cargada de diversión y competencia. La prueba puso frente a frente a Damián Betular y Ariel Rodríguez Palacios, cada uno liderando a su grupo de participantes.

La consigna fue precisa: elaborar un menú de cinco pasos pensado para un evento social. Entre los requisitos, uno de los platos debía ser de pastelería y, además, incluir un ingrediente infaltable en la cocina argentina: el dulce de leche.

El equipo de Ariel quedó integrado por Sofi Martínez, La Joaqui, Sofi “La Reini” Gonet, Miguel Ángel Rodríguez y Claudio “Turco” Husaín. En tanto, bajo la conducción de Betular, se sumaron Maxi López, Marixa Balli, Susana Roccasalvo, Emilia Attias e Ian Lucas.

Como suele suceder, el recorrido por el mercado fue escenario de risas y tensión. Allí, La Reini protagonizó el instante más gracioso con una pregunta inesperada: “¿Estas son ciruelas?”.

El comentario desató carcajadas y un silencio calculado del equipo rival. La influencer, lejos de quedarse quieta, redobló la apuesta en su entrevista individual: "El otro equipo no me contesta. Mudos. Y saben muy bien si son o no ciruelas. La guerra ya está declarada".