El elogio que salió mal en MasterChef Celebrity: Sofía Gonet frenó en seco a Damián Betular con una respuesta picante

En MasterChef Celebrity, Sofía Gonet estalló contra Damián Betular por un comentario sobre su look.

18 nov 2025, 00:30
la reini betular
la reini betular

Este lunes en MasterChef Celebrity(Telefe) se vivió un momento cargado de tensión y humor cuando Sofía Gonet, más conocida como La Reini, reaccionó con furia ante un elogio de Damián Betular que no cayó nada bien. La influencer lucía un look sastrero en color rosa pastel a cuadros, con un blazer sin mangas, que fue el disparador del cruce.

"¿Por qué estás vestida con una future mama hoy?", le preguntó el pastelero al acercarse a la estación de la participante. En su entrevista individual, ella no ocultó su enojo: "Me dice que parezco embarazada".

La Reini, molesta, le retrucó: "Estoy de empresarial, disculpame". Betular intentó suavizar la situación con un comentario: "Me da como una vibe....", pero fue interrumpido de inmediato por la participante: "Horrible". Y agregó con firmeza: "Yo quiero ser una soltera, perra, no como una futura mamá". El jurado, sin perder la calma, cerró con un breve: "Bueno, me gustaba el look".

En su testimonio frente a cámara, la influencer volvió a mostrar su fastidio: "Por el amor de Versace, te lo pido". Y concluyó con dramatismo: "No, ya está. Mirá, mi día ya está arruinado".

Qué preguntó Sofía Gonet que dejó atónitos a los participantes en plena competencia de MasterChef Celebrity

El domingo pasado MasterChef Celebrity (Telefe) volvió a ofrecer una gala cargada de diversión y competencia. La prueba puso frente a frente a Damián Betular y Ariel Rodríguez Palacios, cada uno liderando a su grupo de participantes.

La consigna fue precisa: elaborar un menú de cinco pasos pensado para un evento social. Entre los requisitos, uno de los platos debía ser de pastelería y, además, incluir un ingrediente infaltable en la cocina argentina: el dulce de leche.

El equipo de Ariel quedó integrado por Sofi Martínez, La Joaqui, Sofi “La Reini” Gonet, Miguel Ángel Rodríguez y Claudio “Turco” Husaín. En tanto, bajo la conducción de Betular, se sumaron Maxi López, Marixa Balli, Susana Roccasalvo, Emilia Attias e Ian Lucas.

Como suele suceder, el recorrido por el mercado fue escenario de risas y tensión. Allí, La Reini protagonizó el instante más gracioso con una pregunta inesperada: “¿Estas son ciruelas?”.

El comentario desató carcajadas y un silencio calculado del equipo rival. La influencer, lejos de quedarse quieta, redobló la apuesta en su entrevista individual: "El otro equipo no me contesta. Mudos. Y saben muy bien si son o no ciruelas. La guerra ya está declarada".

